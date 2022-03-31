首季錄終止交易個案近110宗 有發展商趁全新盤空窗期提價重售

雖然首季交投量下跌，但終止交易個案仍錄得近110宗，數字與去年第四季相約。當中，沙田大圍項目佔整體逾四成。同時，亦有發展商趁全新盤空窗期間，將終止交易的單位隨即提價重售。

●大圍站柏傲莊III 累計錄177宗終止交易

●日出康城GRAND MARINI提價重售三房單位

會德豐地產旗下將軍澳日出康城GRAND MARINI，將於下周一(4日)發售1伙三房單位。上述為第2B座47樓A室，實用面積785方呎，發展商同時更新價單，將該單位的定價由1,692.3萬元，提價約9%至1,847.9萬元，呎價定價為23,540元。新買家可採用120天現金優惠付款計劃，並已取消360天現金優惠付款計劃及建期付款計劃。而該單位最高直減折扣為21%。

資料顯示，該單位原本於2019年10月以1,396.2萬元售出，當時呎價約17,786元，但交易今日(31日)已經終止，現時重新推出發售。

●筲箕灣形薈錄終止交易

●西南九龍維港滙I周日發售114伙

信和置業及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙系列項目，3月份累售20伙，套現逾2.7億元。包括最新錄得維港滙III 的1B座23樓B室，實用面積315方呎，一房間隔，最新以約904.5萬元售出，呎價約28,714元。同時，維港滙I 將於周日(3日)起加推22個單位，連現正銷售中的92伙計，合計發售114伙。

●觀塘凱滙兩房售1,427.24萬元

●白石角雲滙兩房804萬招標沽

●馬鞍山Silversands四房售2,557.44萬元

信和置業發展的馬鞍山Silversands，新近沽出第3座6樓B室，實用面積1,110方呎，採四房間隔，以2,557.44萬元成交，呎價為23,040元。

●長沙灣The Campton兩房售1,160.6萬元

萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，最新以1,160.6萬元沽出兩房單位。上述為29樓G室，實用面積511方呎，呎價22,712元。

●白石角海日灣II三房1,573.7萬元沽

大埔白石角海日灣II本月累計沽出8伙，包括最新以1,573.7萬元沽出第5座11樓E室，實用面積 1,022方呎，採三房間隔，呎價約15,398元。

●屯門畔海2座洋房售予賣方有關連人士

●沙田畢架．金峰下周一標售發售6伙