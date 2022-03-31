首季錄終止交易個案近110宗 有發展商趁全新盤空窗期提價重售
2022年03月31日 21:18
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雖然首季交投量下跌，但終止交易個案仍錄得近110宗，數字與去年第四季相約。當中，沙田大圍項目佔整體逾四成。同時，亦有發展商趁全新盤空窗期間，將終止交易的單位隨即提價重售。
●大圍站柏傲莊III 累計錄177宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III新近再錄得3宗取消交易個案。該盤自公布主動拆卸重建後，累錄177宗同類個案，佔成交量845宗20.9%，涉及成交金額逾28.2億元。而新錄的個案原本成交價介乎884.2萬至1,975.6萬港元，3個單位均於去年6月沽出。其中，8A座29樓C室，實用面積814方呎，三房間隔，原本於去年6月以1,975.6萬元成交，當時呎價約24,270元，惟交易已經於終止。
●日出康城GRAND MARINI提價重售三房單位
會德豐地產旗下將軍澳日出康城GRAND MARINI，將於下周一(4日)發售1伙三房單位。上述為第2B座47樓A室，實用面積785方呎，發展商同時更新價單，將該單位的定價由1,692.3萬元，提價約9%至1,847.9萬元，呎價定價為23,540元。新買家可採用120天現金優惠付款計劃，並已取消360天現金優惠付款計劃及建期付款計劃。而該單位最高直減折扣為21%。
資料顯示，該單位原本於2019年10月以1,396.2萬元售出，當時呎價約17,786元，但交易今日(31日)已經終止，現時重新推出發售。
●筲箕灣形薈錄終止交易
新鴻基地產(00016)旗下筲箕灣形薈，最新錄得1宗終止交易個案。項目第1B座26樓E室，實用面積359方呎，一房間隔，原本於2017年3月以771.68萬元沽出，當時呎價約21,495元，惟交易於周四(31日)已經終止。上述單位現時重新發售。
●西南九龍維港滙I周日發售114伙
信和置業及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙系列項目，3月份累售20伙，套現逾2.7億元。包括最新錄得維港滙III 的1B座23樓B室，實用面積315方呎，一房間隔，最新以約904.5萬元售出，呎價約28,714元。同時，維港滙I 將於周日(3日)起加推22個單位，連現正銷售中的92伙計，合計發售114伙。
●觀塘凱滙兩房售1,427.24萬元
信和置業(00083)旗下觀塘凱滙，最新以1,427.24萬元沽出第1座41樓L室，實用面積592方呎，兩房連儲物室間隔，呎價約24,109元。
●白石角雲滙兩房804萬招標沽
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角雲滙第2期，透過招標售出10座2樓B5室，實用面積445方呎，兩房間隔，連15方呎平台，成交價為804萬元，呎價約18,067元。
●馬鞍山Silversands四房售2,557.44萬元
信和置業發展的馬鞍山Silversands，新近沽出第3座6樓B室，實用面積1,110方呎，採四房間隔，以2,557.44萬元成交，呎價為23,040元。
●長沙灣The Campton兩房售1,160.6萬元
萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，最新以1,160.6萬元沽出兩房單位。上述為29樓G室，實用面積511方呎，呎價22,712元。
●白石角海日灣II三房1,573.7萬元沽
大埔白石角海日灣II本月累計沽出8伙，包括最新以1,573.7萬元沽出第5座11樓E室，實用面積 1,022方呎，採三房間隔，呎價約15,398元。
●屯門畔海2座洋房售予賣方有關連人士
據一手銷售資訊網資料，英皇國際(00163)旗下屯門畔海，連續錄得2宗交易。其中，項目的8號洋房，實用面積3,362方呎，四房間隔，設有升降機、傭人房，連411方呎花園、640方呎天台，附連私人泳池及停車位，以7,400萬元成交，呎價約22,011元。另外，9號洋房實用面積4,858方呎，連331方呎花園及885方呎天台，成交價為8,800萬元，呎價約18,114元。不過，成交紀錄冊列明買方是賣方的有關連人士，料有機會屬內部轉讓。
●沙田畢架．金峰下周一標售發售6伙
新盤市場氣氛稍為回暖，遠東發展(00035)旗下沙田大埔公路豪宅項目畢架．金峰，上載最新銷售安排，落實於下周一(4日)起加推6伙招標發售。上述單位全數位於第1座1樓，實用面積介乎1,019方呎至1,337方呎，全屬三房間隔，設私人升降機大堂。