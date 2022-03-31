美股全線向下　紐約期油挫逾4%

2月份美國通脹又創39年新高，但較市場預期輕，美股周四(31日)早段全線向下，道指跌122點，至35,106點；標指跌8點，至4,593點；以科技股為主的納指36點，至14,405點。

紐約期油跌幅有所收窄，現跌4.28%至每桶103.21美元；此前石油輸出國組織及盟友(OPEC+)宣布，5月份起將日均增產43.2萬桶。

美國聯儲局最重視的通脹指標——個人消費開支(PCE)物價指數出爐，2月份一如預期按年漲6.4%，扣除食品及能源後的按年升幅擴至5.4%，創1983年後新高，但低過市場預期的5.5%。

美國上周首申領失業救濟人數則由53年低位回升1.4萬至20.2萬，高過市場預期的19.6萬；截至前周的持續申領人數降至130.7萬，刷新1969年底之後的低位，跟市場預期升至135萬背馳。

港股外圍方面，恒指夜期現報21,833點，跌157點，低水164點。

外媒本周曾對400名包括投資總監等市場人士進行調查，發現30%受訪者認為現時應購買高息股，26%認為購買金融股，21%則認為購買大型科技股。投資者相信，高息股能在充滿不確定因素的環境下提供回報，而包括銀行的金融股則受惠高利率。

調查發現，46%受訪者認為市場最大的威脅是聯儲局政策失誤，33%認為是高通脹，11%指俄羅斯威脅。投資者質疑即使在強勁的美國經濟下，聯儲局能否像預期般引領政策「軟着陸」。有關後市走向，58%受訪者料標指今年年尾將接近目前水平，36%認為將升至逾5,000點，6%料今年尾前將出現回調，標指降至4,000點以下。

里士滿聯儲銀行行長巴爾金表示，對5月加息半厘持開放態度，強調將基於當時通脹水平作定斷。

數碼支付平台PayPal及前稱「Square」的Block獲高盛給予「買入」評級。該行稱，新商品計劃和支付數碼化長期向好，PayPal的支付量將有所增長，而Block旗下可用作買賣虛擬貨幣的應用程式Cash App，亦能提高其用戶增長。Paypal曾跌1.04%，Block曾跌0.7%。

此外，消息指高通最新一代旗艦手機中央處理器(CPU)增強版Snapdragon(驍龍)8 Gen 1 Plus的Cortex X2核心處理器相當耗電，尤其在高頻率時，高通或因此被迫降低Cortex X2頻率，使其與上一代的性能僅差之毫釐。高通股價周三瀉逾5%後，周四(31日)早段曾升0.1%。