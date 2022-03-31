【產經評論】中美金融朝脫鈎　早晚劍指港聯匯

美國正積極在全球攪局，一方面藉俄烏衝突施展制裁摧毀俄國經濟；另方面，美國多次針對在美上市中概股，以「除牌」作威脅。顯然，中美金融正朝脫鈎發展，最差的情況是3年內中概股絕迹美股。如是者，中企無疑會少了境外融資渠道，惟更傷的應該是自詡為國際金融一哥的美股，在中企缺席下，國際代表性大打折扣。不過，說到底，港人最關切的，莫過於港元聯繫匯率，與美元「脫鈎」，也許早晚要提上日程。

美國證券交易委員會(SEC)去年底宣布新規，要求在美上市的外國公司提供審計底稿供美方檢查，否則可能3年內被紐交所和納斯達克除牌。繼3月先後兩批共6家中企被納入退市暫定清單後，昨又傳來5家中企被納入其中。不過，相關消息對於中港兩地股市的影響已減弱，皆因市場已確認美國將證券監管泛政治化，中概股在美除牌只是時間問題。

事實上，中概股若是質素佳，境外不乏上市地，港股就是近水樓台。無可否認，論估值、論流通性，美股是全球企業趨之若鶩的上市地，可既然對方諸多留難且不歡迎，強求亦難有好結果。與其說中概股要等着被美迫令除牌，倒不如說中概股將加快啟動退市計劃。如是者，中美金融脫鈎，不再是「將來式」，而是「進行式」。

雖然中國一直強調雙方有誠意協商審計問題，惟好明顯美國毫不退讓，除非中國大讓步，否則不見得會有突破。3月中港股市大跌，各路沽壓蜂擁而至，而伴隨的還有日圓持續轉弱，預示包括中國等新興市場資產承壓，再加上中、港兩地疫情嚴峻，經濟停擺，資本流出中國市場的壓力空前，金融動盪浪接浪。難怪近日傳來中國正着手籌措金融穩定保障基金，以應對突如其來的系統性風險，正是空穴來風。

可以肯定，中美金融脫鈎之勢若無逆轉，金融市場更壞、更動盪的場面還在後頭。香港為一眾受迫害的中概股提供境外上市渠道，以美霸習性，勢必視香港為打壓對象，早晚會盯上港元聯繫匯率，那怕是損人害己的「金融核選項」。

事實上，俄烏衝突一個意想不到的新趨勢，是加快全球非美貿易與金融支付發展。香港作為國際金融市場須認真看待，未來得加強亞洲地區及大灣區經貿合作，配合人民幣國際化進程，研議如何革新貨幣制度，以應對時代變遷。

歷史洪流，往往能扭轉個人、家族、地方甚至民族命運，而應對之法是不畏懼、不退縮，鼓起勇氣做自己，香港得緊跟祖國步伐，迎難而上。