東方日報B1：5中概股恐美退市

這是3月以來第3批中概股遭納入預定退市名單。根據《外國公司問責法》(HFCAA)，若這些企業連續3年還交由不受美國上市企業會計監督委員會(PCAOB)審查審計底稿的機構編製年度審計報告，就會遭強制除牌。

事件未有像之前般引發大市震盪，或反映市場逐漸消化中概股退市風險。不過，百度香港股價周四(3月31日)收市挫3.21%，其美國股價早段曾瀉7.39%，折合港元後等於續插7.87%，只在美國上市的愛奇藝周四早段曾瀉10.51%。SEC公告稱，百度等5企若不服有關決定，可在4月20日之前提交證據上訴。

SEC主席亨斯勒接受外媒訪問時表示，美國的法規幾乎沒有給他妥協的餘地，國會定下的最後期限為2024年，屆時這些中國企業將從紐約證券交易所和納斯達克交易所中除牌。

他也表示，已經和中國監管部門進行了深思熟慮、尊重及富有成效的對話，但「我不知道最終會走向何方。」外界將此番言論解讀為他刻意淡化談判可能取得的成果，以免給予市場虛假的希望。

中美最大的分歧在於中方一直以國家安全為由，拒絕美國監管部門獲取中國企業審計底稿的要求。亨斯勒對此表示，美方要求的審計底稿很少包含敏感訊息，又指審計底稿是用於確認企業收入和支出的文件，並提到其他50個司法管轄區多年來也願意遵守這項監管要求。

早前有報道指，中國證監會正在討論的妥協方案，最快在今年允許PCAOB的美國審查員檢查某些公司的審計文件，但中方仍將尋求保留一些敏感數據的權力。

不過，亨斯勒間接否認了這種做法的可行性，更直言「如果中國想保護企業的財務文件，可以簡單地將企業轉到美國以外的交易所上市。」

中證監周四回應稱，注意到近日SEC對雙方審計監管合作的表態，自去年8月以來，該會主席易會滿和亨斯勒已3度進行視訊會議，商討審計監管合作中的遺留問題，雙方都有意化解分歧。經向SEC了解，近日把中國企業列入退市名單乃執行HFCAA的正常程序，列入名單的公司是否在未來兩年真正退市，取決於中美審計監管合作的進展與結果。

百度周四亦發公告稱，一直在積極尋求可能解決方案，並在條件允許的情況下，保持在美國及香港兩地同時掛牌。富途則回應，一直關注美國HFCAA的要求，評估其對公司的潛在影響，並積極探索維持公司上市地位的方案。

另一邊廂，2020年10月赴美上市、經營港人熟悉日用品店名創優品的MINISO Group周四向聯交所申請在香港主板作雙重主要上市。該企去年6月底止3年累蝕近20億元人民幣後，去年下半年按年虧轉盈，賺3.36億元人民幣。