港防疫政策嚴厲　法興傳將逾10名交易員調至新加坡

外媒報道，法國興業銀行正在將至少12名交易員臨時從香港調到新加坡，因為香港嚴格的防疫政策促使美國華爾街和歐洲公司將部分員工調離香港這個亞洲最大的金融中心。

據知情人士透露，該些負責固定收益和股票衍生品的交易員將在新加坡駐留至少8周。其中一位知情人士稱，調派工作將從4月開始，目前尚不清楚這些人最終是否會在新加坡駐留更長時間。

近期，很多國際公司正在將員工調離香港，包括短期派駐和永久調動，其中很多屬於外派員工，因為香港的隔離規定令人們難以忍受。花旗和摩根大通也有銀行家搬離香港。

一位知情人士稱，法興有些員工願意臨時派駐中國內地或澳大利亞，以便跟家人在一起，公司還在跟他們溝通。

香港的商界團體已經發出警告稱，因為嚴厲的防疫措施，香港正面臨海外人才流失。在新冤肺炎變種病毒Omicron病例暴增之後，香港政府直到最近才開始轉變強硬的清零立場。

香港對出行的嚴格限制與新加坡等愈來愈多亞洲國家放鬆限制形成了鮮明對比。新加坡正在採取措施，允許接種了疫苗的遊客自由入境，最近也取消了在戶外戴口罩的要求。在香港，即使運動健身也必須戴口罩，違者將面臨5,000港元的罰款。