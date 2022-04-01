紐油收挫近7%　拜登宣布釋放空前規模的戰略油儲

美國白宮宣布釋放戰略油儲，國際油價周四(3月31日)下挫。紐約5月期油收報每桶100.28美元，跌7.54美元或6.99%，3月份累升約7.8%，於第一季則累升36.25%；布蘭特5月期油收報每桶107.91美元，跌5.54美元或4.88%，3月份累升約9.51%，首季累升約39.52%。

美國白宮周四表示，總統拜登下令動用戰略石油儲備(SPR)，每日100萬桶，為期半年，以壓低油價。白宮表示，拜登亦會要求國會，向租用官地但不生產能源的石油及天然氣公司處以財政罰則。

ClearView Energy Partner認為，這次釋放SPR的規模是前所未有的，是此前紀錄(去年11月，全月共釋放5,000萬桶)的3.6倍。

由於俄羅斯入侵烏克蘭和隨後的供應問題，汽油價格飆升至創紀錄高位，推動全球經濟通脹飆升。俄羅斯是世界第二大石油出口國，入侵後前所未有的懲罰性國際制裁幾乎中斷了石油在該國出口。

高盛大宗商品分析師在一份研究報告中表示，美國儲備的釋放將有助於石油市場在2022 年實現再平衡，但不會解決其結構性赤字。