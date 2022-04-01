美股道指收挫550點　3大指數齊創兩年最大季度跌幅

地緣政局持續緊張，加上數據反映美國通脹繼續升溫，美股3大指數周四(3月31日)受挫，道指收報34,678點，跌550點或1.56%；標指收報4,530點，跌72點或1.57%，創自3月7日以來最大單日跌幅；納指收報14,220點，跌221點或1.54%。

總結今年首季，道指、標指、納指分別累跌4.57%、9.1%、4.95%。3大指數齊創自2020年3月以來最大單季跌幅。

數據方面，美國聯儲局最重視的通脹指標——個人消費開支(PCE)物價指數周四出爐，2月份一如預期按年漲6.4%，扣除食品及能源後的按年升幅擴至5.4%，創1983年後新高，但低過市場預期的5.5%。

美國上周首申領失業救濟人數則由53年低位回升1.4萬至20.2萬，高過市場預期的19.6萬；截至前周的持續申領人數降至130.7萬，刷新1969年底之後的低位，跟市場預期升至135萬背馳。

外媒本周曾對400名包括投資總監等市場人士進行調查，發現30%受訪者認為現時應購買高息股，26%認為購買金融股，21%則認為購買大型科技股。投資者相信，高息股能在充滿不確定因素的環境下提供回報，而包括銀行的金融股則受惠高利率。

調查發現，46%受訪者認為市場最大的威脅是聯儲局政策失誤，33%認為是高通脹，11%指俄羅斯威脅。投資者質疑即使在強勁的美國經濟下，聯儲局能否像預期般引領政策「軟着陸」。有關後市走向，58%受訪者料標指今年年尾將接近目前水平，36%認為將升至逾5,000點，6%料今年尾前將出現回調，標指降至4,000點以下。