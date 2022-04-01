道指跌550點　紐油挫近7%

●踏入亞洲時段，美匯指數報98.35；港匯見7.8315；離岸人民幣(CNH)報6.3525；美元兌日圓處121.83；歐元報1.1071，英鎊報1.3146。金價處1,935.93美元。布油報105.47美元，紐油處100.86美元。比特幣跌近3%，報4.56萬美元。道指期貨升90點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水390點。

●道指收報34,678點，跌550點或1.56%；標指收報4,530點，跌72點或1.57%，創自3月7日以來最大單日跌幅；納指收報14,220點，跌221點或1.54%。

●美國2月個人消費開支(PCE)物價指數一如預期按年漲6.4%，扣除食品及能源後的按年升幅擴至5.4%，創1983年後新高，但低過市場預期的5.5%。

●美國上周首申領失業救濟人數則由53年低位回升1.4萬至20.2萬，高過市場預期的19.6萬。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報21,738點，跌386點或1.79%。

●即月恒生指數夜期收報21,779點，跌211點，低水218點，成交19,620張。

●紐約5月期油收報每桶100.28美元，跌7.54美元或6.99%，3月份累升約7.8%，於第一季則累升36.25%；布蘭特5月期油收報每桶107.91美元，跌5.54美元或4.88%，3月份累升約9.51%，首季累升約39.52%。

●美國白宮通訊主管Kate Bedingfield周四(3月31日)在新聞發布會上表示，俄羅斯總統普京和美國總統拜登將不會會面。

●俄羅斯總統普京周四(3月31日)簽署法令，規定對俄羅斯「不友好國家和地區」以盧布結算天然氣交易，周五(4月1日)起生效。

●摩根大通表示，美股標指看起來勢將在2022年下半年創下「新高」，但在此之前，該指數可能會在第二季度走勢疲軟。

●外媒報道，俄羅斯央行公布，截至3月25日，儲備規模為6,044億美元，是去年8月以來最低水平。

●外媒報道，法國興業銀行正在將至少12名交易員臨時從香港調到新加坡，因為香港嚴格的防疫政策，促使美國華爾街和歐洲公司將部分員工調離香港這個亞洲最大的金融中心。

●紐約6月期金收報每安士1,954美元，升0.8%。

●意大利總理德拉吉周四(3月31日)表示，與俄方簽訂的購買天然氣合約規定用美元和歐元支付，用盧布支付不可接受，亦不可行。

●英國富時100指數收報7,515點，跌63點或0.83%；法國CAC指數收報6,659點，跌81點或1.21%；德國DAX指數收報14,414點，跌191點或1.31%。

●美國白宮周四(3月31日)表示，總統拜登下令動用戰略石油儲備，每日100萬桶，為期半年，以壓低油價。