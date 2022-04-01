鄺紫珊：中小型股率先受惠復甦

俄烏戰事緩和，全球股市都有明顯反彈，市場都期盼最壞的情況已經過去，深信一旦戰爭影響過去，金融市場將重回經濟基本面，之前深度調整的股份將有機會重拾升勢，當中包括中小型股份。

當市場重回基本面，具有較低外圍風險衝擊、內需營運優勢，以及受供應鏈短缺影響較低或較具彈性的全球中小型類股，在盈利增長支持下，後市表現可以期待，且升幅有機會超越大型股份。

從歷史數據看，在加息、通脹及企業處於成長期，中小型股的回報表現往往優於大型股。有研究顯示，預期今年中小型股在盈利與銷售的增長幅度都可能跑贏大型股；而小型股的盈利增長預期高達16.2%，中型股也有可能達到10.9%的雙位數表現；相比下，大型股雖也有增長，但幅度僅8.8%。

今年以來，原材料相關基金表現相對出色，在產業型基金組別領先，其中能源基金回報表現最優異，升幅逾三成，其次是黃金及礦業相關基金，升幅亦達一至兩成，而農業基金升幅也逾一成。

俄烏戰爭持續，不但推升油價，也影響農作物及商品的供應，故不能低估未來有可能出現糧食及能源短缺的風險。現時，依賴俄羅斯供應天然氣的歐洲多國已啟動緊急狀況，在有需要時已開始採取更多行動，包括呼籲民眾節約能源使用，及重整對俄羅斯的供應依賴。

另外，各國也需再審視如何提高農產品收成及生產效率、改變全球飲食結構、大幅減少廢棄物及排放量等，以確保食物和水資源等保持可持續的供應。俄烏這場危機讓糧食供應面臨風險，在西方多國制裁俄羅斯下，肯定對世界各國的農作物產量造成連鎖效應，尤其已面臨糧食短缺問題的國家，投資者不容忽視。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊