李偉傑：中國再保險經營效率提速 可趁低吸納

公司公布去年純利63.63億元人民幣(下同)按年升11.42%，總保費收入穩定增至1,627.3億元，按年增0.7%，總投資收益率5.17%，建議分派股息0.045元，按年升9.8%。若以近期股價水平計，其股息率達7厘以上。

財產再保險板塊保費收入穩健增長，經營效益大幅提升，期內財產再保險分部總保費收入為519.54億元，按年增長7%，淨利潤26.69億元，按年升47.9%，境內財產再保險業務分保費收入350.27億元，按年升5%，綜合成本率99.95%。財產再保險境外業務佔比32.4%，同比提升1.5個百分點，財產再保險境內新興業務佔比7.8%，同比提升0.9個百分點，人身再保險境內保障型業務佔比37.6%，同比提升6.5個百分點，財產險直保非車險業務佔比48.0%，同比提升4.5個百分點。整體財險表現見穩定增長。

此外，人身再保險板塊經營效益穩步提升，保費收入693.74億元，按年增3.6%，淨利潤27.1億元，按年升3.7%。財產險直保板塊積極推動轉型發展，承保效益持續改善，該業務分部原保費收入為431.5億元。

年內，集團償付能力保持充足，去年中再集團保險板塊各經營主體綜合償付能力充足率均保持在200%以上，連續5年獲標普長期保險公司財務實力評級「A」，連續12年獲貝氏財務實力評級「A(優秀)」，在銀保監會年度公司治理監管評估中名列前茅。

保費規模穩中有增，市場地位持續鞏固，以再保險總保費和淨保費規模計，中再集團全球再保險排名由7進6，躋身2021年《財富》世界500強和2021年全球品牌價值500強，境內再保險市場份額穩居第一，業務龍頭地位持續穩固。公司以戰略性發展保障再保險業務，以「產品+」、「數據+ 」模式為主力，幫助行業供給則結構性改革有效管理業務風險。財產再保險業務佈局，將創新驅動與轉型發展互相融合，向國內及國際兩大市場提升企業價值，推動「數字中再2.0戰略」，加快建設再保險生態圈。

從估值而言，中再保現價便宜，預期今年盈利和派息仍會持續增加。以昨(3月31日)收市價計，其現價市盈率不足4倍，股息率超過7厘，估值相當吸引，現時應是趁弱市收集的機會，可作中線持有，目標可看1元水平。