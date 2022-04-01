中石油績後受壓　兩大行上調其目標價

●摩通上調中石油目標價至5.3元

摩根大通稱，中石油2021年第4季純利170億元人民幣，去年天然氣平均售價升至歷史第2高水平。去年錄得天然氣進口虧損72億元人民幣，較2020年同期減少49%，情況勝預期；預計今年平均售價將進一步升約8%。

自4月30日起中國對舊液化天然氣合同推出70%增值稅退稅政策，管理層料將為2021年帶來50億元人民幣的積極影響。為反映天然氣和勘探與生產部門的盈利前景改善，該行將其2022至2023年每股盈利預測上調2%及13%，目標價亦由5.15元上調至5.3元，評級維持「增持」。

●瑞銀料中石油勘探開發業務將受惠高油價

瑞銀認為，中石油去年純利表現符合該行預期，惟去年第4季盈行較該行預期略低。該行指出，布油價格超預期，預測原油價格將在年中高企，其後逐降至年底，料中石油勘探開發業務將受惠高油價；目標價由5元調升至5.4元，評級「買入」。