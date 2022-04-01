【高盛推介】騰訊美團回調 資金趁機吸納
2022年04月01日 10:52
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高盛(亞洲)有限責任公司：美國早前新增中概股退市名單，中概股整體受壓。而未有二次上市，只有ADR的騰訊控股及美團同受拖累。騰訊本周初起連升3日後回落，周五(1日)早間再度回調。現報368.2港元，跌約1.6%。據騰訊報表披露，騰訊周四(3月31日)於聯交所繼續回購，共79.9萬股，涉資約3億元。美團於周四亦終止3連升，跌約2.8%，現報149.4元，跌約4%。有券商指美團去年第四季在餐飲及本地服務維持領導地位，核心盈利勝預期，並維持對其「買入」評級。
觀察個股輪證資金流向，周四資金趁低吸納騰訊好倉，錄得約1,800萬元資金流入，為周四最多資金流入的個股相關資產。淡倉方面，熊證於周四繼續獲資金流入，有約60萬元。美團方面，亦見周四獲資金轉向部署好倉，錄得約700萬元資金流入。
投資者如看好騰訊，認購證方面的貼價選擇可留意屬高敏感度的騰訊購(12127)，其敏感度為0.7，即正股每升3個價位，輪證價格會跳動2個價位。高槓桿選擇可留意屬行使價450元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高的騰訊購(29806)。低面值選擇可留意換股比率500兌1的長年期騰訊購(17327)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(63615)，遠牛選擇可留意騰訊牛(63652)，與現價有約30及40元收回距離。
騰訊購12127，行使價430元，2022年9月16日到期，實際槓桿6.4倍，貼價、高敏感度。
騰訊購29806，行使價450元，2022年9月13日到期，實際槓桿7.4倍，行使價450元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高。
騰訊購17327，行使價427.18元，2023年1月9日到期，實際槓桿5.1倍，低面值、長年期。
騰訊牛63615，收回價340元，行使價337.2元，換股比率500，實際槓桿11倍，相近收回價近牛中槓桿較低。
騰訊牛63652，收回價330元，行使價327.2元，換股比率500，實際槓桿8.3倍，近40元收回距離遠牛。
騰訊沽13619，行使價298.8元，2022年9月22日到期，實際槓桿4.9倍，高槓桿、低街貨。
騰訊熊63626，收回價400元，行使價403元，換股比率500，實際槓桿10.3倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
投資者如看好美團，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價180元以下的低街貨產品中，槓桿最高的美團購(29782)。貼價選擇可留意年期約5個月的美團購(11639)。牛證方面可留意屬近牛的美團牛(64522)，與現價有約10元收回距離。
美團購29782，行使價178.98元，2022年8月26日到期，實際槓桿4.2倍，行使價180元以下、低街貨產品中，槓桿最高。
美團購11639，行使價168.98元，2022年9月2日到期，實際槓桿3.8倍，貼價。
美團牛64522，收回價140元，行使價137元，換股比率500，實際槓桿11.3倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
投資者如看淡美團，認沽證方面的高槓桿選擇可留意年期約5個月的美團沽(12967)。貼價選擇可留意年期約5個月的美團沽(11186)。熊證方面可留意屬遠熊的美團熊(66232)，與現價有約50元收回距離。
美團沽12967，行使價116.78元，2022年9月7日到期，實際槓桿2.8倍，高槓桿。
美團沽11186，行使價135元，2022年9月13日到期，實際槓桿2.6倍，貼價。
美團熊66232，收回價200元，行使價203元，換股比率500，實際槓桿2.9倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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