內地新指引出台　嚴禁採集學生家長職務及收入信息

國家教育部辦公廳近日印發《關於進一步做好普通中小學招生入學工作的通知》，《通知》強調，各地要健全義務教育入學報名登記制度，按照材料非必要不提供、信息非必要不採集原則，進一步規範報名信息採集；全面清理取消學前教育經歷、計劃生育證明、超過正常入學年齡證明等無謂證明材料；嚴禁收集學生家長職務和收入信息，不得利用各類APP、小程序隨意反復採集學生相關信息。

●加強普通高等學校在線開放課程教學管理

另外，教育部等5部門近日發布關於加強普通高等學校在線開放課程教學管理的若干意見，意見稱高校要切實履行在線開放課程教學管理責任；要加強對在線開放課程教師的管理；要嚴格學生在線學習規範與考試紀律等。

高校是在線開放課程教學管理的責任主體，要制定本校在線開放課程教學管理辦法，規範課程選用、教學、評價、督導和學分認定等管理制度，將在線開放課程納入日常教學管理，做到線上與線下課程同管理、同要求。嚴格學習過程和考試監管，在考試中通過人臉識別、雙機位等技術手段強化考試監督。不得將在線開放課程考試完全交由在線課程平台等第三方負責。