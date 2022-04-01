【高盛推介】中遠海控盈利急增　逆市大幅反彈

高盛(亞洲)有限責任公司：中遠海控截至去年底止全年，持續經營業務收入3,336.94億元人民幣，按年升94.8%；純利892.96億元人民幣，按年升8倍。此外，中遠海控亦發盈喜，料今年首3個月歸屬股東淨利潤約276億元人民幣，按年升78.6%。

中遠海控周四(3月31日)跌約2.4%，周五(4月1日)早段逆市發力急彈。早上高約1%後升幅擴大，最高見14.92港元。現報14.84元，升約8.6%。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續部署好倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約730萬元，並見周四流入牛證的資金集中在11元及11.5元收回區域的產品。

遠海購17324，行使價16元，2022年6月30日到期，實際槓桿4.8倍，高槓桿。

遠海購13711，行使價15元，2022年6月30日到期，實際槓桿4.8倍，貼價、低街貨。

遠海購29028，行使價18.8元，2022年9月27日到期，實際槓桿4.1倍，低街貨，適合中長線部署。

遠海牛56164，收回價12元，行使價11.5元，換股比率50，實際槓桿4倍，市場上最貼價牛證。

遠海牛68019，收回價11元，行使價10.5元，換股比率50，實際槓桿3.1倍，相近收回價遠牛中街貨最低。

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