聯交所︰32家公司因限期前未能刊發業績而停牌

業績期已過，隨即有多間企業停牌。香港交易所發言人表示，聯交所欣見192名上市發行人的審計工作雖然受到新冠肺炎疫情相關措施的影響，但使用聯交所與證監會2020年聯合聲明所提供的寬限後，能夠發布未經其核數師同意的初步業績或管理帳目，其股票得以繼續交易。

聯交所亦注意到，32名發行人的股票由於未能在3月31日的限期前刊發業績公告而被停牌(不包括長期停牌的公司)，其中14名發行人的審計工作受到疫情相關措施的影響，但未能夠根據聯合聲明下的寬限發布未經核數師同意的初步業績、管理帳目或關鍵財務信息。

聯交所致力維護公平、有序和持續的市場運作，將繼續積極監察事態發展，並與相關發行人溝通以協助他們全面遵守上市規則，盡可能縮短其股票的停牌期。

不包括長期停牌的公司，有1,860家上市公司以12月為財政年度年結日。2021年4月，有57家公司因未能在3月31日的限期前刊發業績公告而暫停交易，其中2家與疫情相關。

就疫情引致的審計困難，或未能如期刊發業績公告。聯交所及證監會於2020年首次發布聯合聲明，同年的4月1日，約380家公司使用該聲明所提供的寬限發布了未經其核數師同意的初步業績，讓其股票得以繼續交易。在2021年4月1日，共有27家公司使用了有關寬限。