畢馬威夥騰訊發布2022金融科技十大趨勢

趨勢一，零信任架構（ZTA）重塑金融可信邊界。在金融領域，尤其在銀行業金融服務中，零信任架構在可信環境建立方面起到了重要作用。目前，隨着銀行數字化轉型，服務內容、新聞稿服務範圍、服務手段等均存在改變，因此面臨着分支機構接入需求大、對外開放接口增加、內部應用交互困難等新問題。

趨勢二，跨鏈信任促進金融場景深度融合。在未來，區塊鏈將朝向產業區塊鏈模式發展，跨鏈技術將在其中發揮重大作用。跨鏈技術實現不同區塊鏈間金融資產的轉移，跨境金融交易，對金融資產的快速鎖定，讀取跨鏈金融數據。

趨勢三，聯邦學習提高數據交互效率。針對小微企業數據不全面的問題，通過設立多元數據融合機制，涵蓋小微企業在稅務、工商等領域的信息，以及在銀行的資金交易信息，從而對小微企業的多維分析，豐富其特徵體系。

趨勢四，分布式雲重塑金融大數據架構。以金融領域為例，雲原生技術架構的服務對象有公有雲客戶、專有雲客戶、混合雲客戶和邊緣雲客戶等，且從不同方面助力數字創新。

趨勢五，低代碼開發提升金融業敏捷服務能力。低代碼開發平台（LCDP）是通過少量代碼就可以快速生成應用程序的開發平台。在金融領域，低代碼開發平台助力金融行業數字化轉型。低代碼以其強大的結合能力推動新興金融科技技術快速發展。

趨勢六，RPA（機械人流程自動化）加速金融業自動化、智能化。RPA 通過模擬人類在軟件系統的交互動作，協助完成大量規則固定、重複性較高、附加值較低的業務流程，從而提升工作效率，降低人力成本，這將成為未來金融行業的核心競爭力之一。基於金融行業具有較多重複性程度較高、人工操作較多的流程性業務，在銀行、證券、保險等子行業均有較多應用場景。

趨勢七，同態加密推進金融數據安全共享。在金融行業數字化趨勢下，數據安全日益重要，因此現代加密方式成為針對性保護數據安全及用戶隱私的重要工具。在金融領域，同態加密保障金融雲安全。

趨勢八，隱私計算保障金融數據安全融合。隱私計算持續通過升級算法系統、密碼技術實現性能提升。在聯合風控場景中，金融機構聯合互聯網公司、徵信公司，將多系統、多場景的客戶數據綜合交叉分析，减少信息缺失和低質量問題；在政府金融普惠場景下，隱私計算有助於保障個人信息安全從而降低信息洩露風險。

趨勢九，全真互聯實現數實融合加速金融普惠。互聯網將為客戶實現全面真實的應用場景和應用體驗，創造出線上線下一體化，虛擬現實交互的全方位、多模態體驗，實現實體產業與新聞稿數字技術的深入融合。在金融領域，運用高質量、低延時的體驗，實現眾多基金經理的線上投資講解、基金銷售等工作，將銀行、證券的業務流程搬至線上。

趨勢十，數字銀行突破時空限制，實現金融普惠。在智能風控領域，數字銀行可以結合合作方數據、用戶交易數據、營運商數據等多維度外部數據，實現數據聯動；在智能投顧領域，財務管理數字平台即智能投顧，是以人工智能和機器學習驅動的數字銀行場景，針對的用戶主要為年輕儲戶，具有巨大的潛在全生命周期價值。

報告亦提出五點建議，以助金融業數碼化「代際」升級，畢馬威中國技術和新經濟管理諮詢主管合夥人高人伯表示，數碼化是對金融機構整體經營和管理能力的一次「代際」升級。儘管各家金融機構開展數碼化轉型的驅動因素各不相同，但均需要在業務、技術、數據和組織等層面多為並舉，方可保障數碼化轉型的成功。

騰訊雲副總裁胡利明指出，在國家戰略背景下，金融行業數碼化轉型迫在眉睫。伴隨着全真互聯、分布式雲、低代碼開發等技術的蓬勃發展，騰訊金融雲一直堅持長期主義心態，以數碼科技推動金融創新，以助實體經濟發展。