經絡：3月樓花按揭宗數按年大增1.5倍

經絡按揭轉介研究部及土地註冊處資料顯示，今年3月份現樓按揭宗數為7,129宗，較2月增加1,550宗或27.8%。而該月樓花按揭宗數為902宗，較2月增加290宗或47.4%，創9個月新高。

對比去年同期，今年3月份現樓按揭宗數按年增加881宗或14.1%。上月樓花按揭宗數按年大增547宗或1.5倍。以季度比較，今年首季現樓按揭宗數錄得25,762宗，對比去年第四季下跌1,097宗或4.1%。今年首季樓花按揭宗數則為2,129宗，對比去年第四季大增近4成，創自2020年第一季後的季度新高。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，上月現樓及樓花按揭宗數均有所回升，相信因有幾個大型樓花盤上會及部份反映在疫情及節日影響而延遲上會的個案。近日疫情有所回穩，政府宣布最快今個月底開始分階段放寬社交距離措施，發展商亦開始積極部署於今季推盤，加上有「波叔Plan」推波助瀾，樓市有望回穩，料樓花及現樓按揭宗數或見回升。

現樓銀行市佔率方面，中國銀行(香港)市佔率排名第一達24.2%；滙豐銀行以市佔率20.3%排名第二；而恒生銀行以市佔率達13.2%排名第三。

樓花排名方面，滙豐銀行以市佔率21.2%排名第一；恒生銀行排名第二，市佔率達16.6%；中銀香港排名第三，市佔率為16.4%。

曹表示，近月樓市交投受疫情影響而回落，同時帶動按揭宗數亦見回調，各銀行為爭取更多按揭業務，相繼推出各項優惠吸引客戶。