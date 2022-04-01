會計師行料港今年IPO集資3300億　有力爭取全球三甲

香港今年首季新股滲淡，不包括特殊目的收購公司(SPAC)，僅錄15宗新上市，按年減少53%，集資總額亦急跌約九成至136億元，不但創2013年首季以來最低，更跌出全球排名榜首五名，位列第六。有一間會計師行預期，俄烏局勢、美國聯儲局加息及縮表等因素，將影響資本市場，但考慮到首季非新股旺季，維持預期2022年全年120隻新股及融資額3,300億元的目標，並有力爭取全球集資三甲地位。

有會計師表示，本港資本市場多元化，而目前排上市公司超過100宗，預期第2季俄烏局勢及新冠肺炎疫情降溫，新股市場會重拾活力。

在美國上市的中資概念股列入《外國公司問責法》發行人臨時名單，面對被退市風險。有會計師認為，將有愈來愈多中概股被列入名單之內，短期影響企業估值及投資者情緒。不過，《外國公司問責法》最主要是審計底稿問題牽涉地緣政治因素，解決的難度較高，而中美雙方亦有就此商討，若雙方持開放態度，相信今年內討論會有突破。另外，中概念股流港股或A股市場有助紓緩退市後投資風險，加上來港第二上市的門檻降低已在今年生效，目前合資格的中概股有逾40隻，可望加快回流，料今年全年逾10隻中概股回港上市。

值得留意的是，本港第一季有11宗SPAC申請，而首宗SPAC上市已於季內完成，集資10億元，惟上市後交投不活躍。有會計師指，SPAC上市後交投不活躍屬預期之內，相信當出現收購目標消息、隨着SPAC愈來愈多參與者，相關市場會活躍及健康發展，料全年不多於20隻SPAC上市。