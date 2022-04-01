阿南德預言關鍵日就快到　金融市場最後逃生門？

印度神童阿南德(Abhigya Anand)因為多次預言成真而蜚聲國際，尤其是早前預言3月16日將近來轉機，更令香港人見識其準繩度。皆因港股由2月中旬以後就一直跌跌不休，由24,700點直插落18,200點水平，但在3月16日單日轉向上演大奇迹日，以當日收市價計算，由低位反彈逾1,500點，恒指重上20,000關口。不過，說到底投資需要自己獨立分析，阿南德言論只供參考，不能盡信。

今日(4月1日)為周五，既是愚人節，又是本周最後一個交易日，而下周一(4月4日)，就是阿南德預言的另一個關鍵日，換言之，今日可能是金融市場的最後逃生門。

他在早前的影片中指出，全球可能爆發7大災難，能源危機、極端氣候、經濟動盪、電力短缺、新冠肺炎、飢荒及供應鏈混亂！同時指出，現時全球經濟處於停滯階段，各國央行量化寬鬆「印銀紙」，貨幣流入市場，導致金融市場形成巨大泡沫。

而4月份有2個時間點需要注意，因為「卡拉薩爾帕瑜伽(Kalasarpa Yoga)，又稱印度星盤」正影響世界，當中4月4日環球經濟問題會變得更加嚴重，人類受到影響的感覺會愈來愈強，原有的危機會再擴大，亦要留意通脹問題。

而另一個日子則是4月13日，在這個日子後，行星會出現「合相」，天空中的兩個天體距離很近，出現強大火星令世界面臨考驗。可能會再出現巨大災難，包括地震、暴雨等極端氣候等天災，各地局勢動盪，經濟及新冠疫情也會再度惡化。

投資方面，他料黃金及白銀的價值在未來會顯著上升，甚至創歷史新高，建議在4月13日後，訂立新的投資目標。