人民幣在全球外匯儲備佔比升至2.79%　再創新高

國際貨幣基金組織(IMF)發布的「官方外匯儲備貨幣構成(COFER)數據顯示，2021年第四季人民幣在COFER中佔比升至2.79%，再創2016年第四季IMF報告該數據以來的新高，僅次於美元、歐元、日圓及英鎊，成為全球第五大儲備貨幣。

IMF的數據顯示，去年第四季人民幣外匯儲備總額由去年第三季的3,201.5億美元升至3,361億美元。截至去年第四季，美元仍是全球主要央行持有規模最大的儲備貨幣，全球佔比達58.81%。

IMF首席經濟學家Gita Gopinath日前接受外媒訪問時表示，俄羅斯入侵烏克蘭後，西方對俄羅斯實施的前所未有的金融制裁，可能逐漸削弱美元的主導地位，導致國際貨幣體系更加碎片化。她指出，西方國家在俄烏開戰後實施的範圍廣泛的措施，包括對俄羅斯央行的限制，可能會鼓勵基於不同國家集團之間的貿易的小型貨幣集團的出現。在全球貿易中更多使用其他貨幣，將導致各國央行持有的儲備資產進一步多樣化。但她強調，美元的主導地位在中期內不太可能受到挑戰。支撐這種主導地位的是實力雄厚且高度可信的機構、具有深度的市場，以及美元可自由兌換的事實。

Gita Gopinath認為，人民幣不太可能取代美元成為主要儲備貨幣。這需要人民幣完全可兌換，需要擁有開放的資本市場，以及能夠支持這些市場的機構，是一個緩慢的過程，需要時間，美元的主導地位將維持一段時間。