二手樓價指數跌0.77%創逾1年低位　首季累挫近4%

中原城市領先指數CCL最新報177.34點，創56周(即2021年2月後)新低，本周跌0.77%，上周跌1.12%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報179.11點，創58周(即2021年2月後)新低，本周跌0.87%，上周跌0.89%。CCL(中小型單位)報177.13點，創58周(即2021年2月後)新低，本周跌0.89%，上周跌0.92%。CCL(大型單位)報178.46點，創49周(即2021年4月後)新低，本周跌0.15%，上周跌2.16%。四大整體指數齊跌2周，CCL累跌1.89%，CCL Mass跌1.75%，CCL(中小型單位) 跌1.8%，CCL(大型單位)跌2.31%。

四區樓價二升二跌，走勢各自反覆下調。新界西CCL_Mass報165.75點，創56周(即2021年2月後)新低，按周跌1.47%，連跌2周共3.67%。近2周新界西樓價跌勢明顯，主導大市向下。九龍CCL_Mass報172.50點，創58周(即2021年2月後)新低，按周跌2.09%。港島CCL_Mass報180.11點，按周升0.23%，上周創107周新低後微升。新界東CCL_Mass報194.84點，按周升0.75%。

以正式買賣合約日期計，2022年首季CCL跌3.9%，CCL Mass跌3.84%，CCL(中小型單位)跌3.83%，CCL(大型單位)跌4.27%，港島跌4.54%，九龍跌3.59%，新界東跌3.50%，新界西跌3.67%。