道指升過百點 紐油跌穿100美元
2022年04月01日 16:11
東網電視更多新聞短片
●美匯指數報98.47；港匯見7.8338；離岸人民幣(CNH)報6.3643；美元兌日圓報122.69；歐元企1.1055，英鎊處1.3118。金價報1,929美元。布油報103.55美元，紐油報98.89美元。比特幣企4.5萬美元水平。道指期貨升125點。
●市後關注點
20:30 美國3月非農就業職位
20:30 美國3月失業率
22:00 美國3月ISM製造業採購經理指數(PMI)
22:00 美國2月建築開支
●恒生指數重上兩萬二關口，全日收報22,039點，升42點或0.19%。國企指數收報7,537點，升11點或0.15%；科技指數收報4,524點，跌33點或0.74%。主板成交945億港元。恒指全周累升634點或2.96% https://bit.ly/3IZf6iS
-大摩將恒指今年底目標預測降至22,600點。
-時代鄰里指今年業務調整年，資源集中投放兩大業務。
-中石油績後受壓，兩大行上調其目標價。
-中生製藥績後捱沽，野村降目標價至8.53元。
●滬綜指收升30點，釀酒股漲3%，傳媒娛樂股升2.9%，金融及地產股升1.6%至1.7%。https://bit.ly/3iTOyVK
●中國經濟：
-內地3月財新製造業PMI跌至48.1，遠遜預期。
-內地新指引出台，嚴禁採集學生家長職務及收入信息。
-花旗：疫情防控料削中國次季GDP增長近1個百分點。
●畢馬威夥騰訊發布2022金融科技十大趨勢。
●會計師行料港今年IPO集資3,300億，有力爭取全球三甲。
●澳門3月博彩收入36.72億澳門元，按年跌55%。
●澳洲央行62年來首度任命女性副總裁。
●南韓3月出口按年增長18.2%，遜預期。