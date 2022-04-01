會地住宅項目首季售81伙　涉額近20億元

踏入第二季，發展商總結首季銷售成績。會德豐地產常務董事黃光耀表示，公司旗下住宅項目今年首季共售出81伙，涉及金額近20億元。同時，山頂種植道項目11 Plantation Road在首季租出兩座洋房，預計於今季內再將7號屋及8號屋推出市場招租。

他續指，旗下啟德MONACO MARINE推盤準備工作已萬事俱備，正積極考慮推盤時機，會盡快落實推售時間表。而近期睇樓活動逐漸活躍，預計疫情轉為穩定，購買力便會釋放，估計今季會有小陽春的情況出現。雖然首季樓市無可避免受疫情影響，新盤成交淡靜，但相信每一個發展商都會把握機會，或於今季收復失地，推動一手市場氣氛。