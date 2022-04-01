會地住宅項目首季售81伙 涉額近20億元
2022年04月01日 16:13
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田兆源(左上)、黃光耀(右上)
踏入第二季，發展商總結首季銷售成績。會德豐地產常務董事黃光耀表示，公司旗下住宅項目今年首季共售出81伙，涉及金額近20億元。同時，山頂種植道項目11 Plantation Road在首季租出兩座洋房，預計於今季內再將7號屋及8號屋推出市場招租。
他續指，旗下啟德MONACO MARINE推盤準備工作已萬事俱備，正積極考慮推盤時機，會盡快落實推售時間表。而近期睇樓活動逐漸活躍，預計疫情轉為穩定，購買力便會釋放，估計今季會有小陽春的情況出現。雖然首季樓市無可避免受疫情影響，新盤成交淡靜，但相信每一個發展商都會把握機會，或於今季收復失地，推動一手市場氣氛。
該公司與信和置業(00083)等4大發展商合作的維港滙系列項目，3月份共沽出20伙，套現約2.7億元。信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，上述成交當中，成交價介乎1,200萬元至1,400萬元的單位佔16伙，另兩房連玻璃廚房的間隔較受買家歡迎。他預計，隨著疫情最高峰已過去，社會運作會漸漸回復正常步伐，累積的購買力將會釋放，成交量可望回升。