【產經直播】港股4月繼續波動？
2022年04月01日 16:14
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隔晚美股顯著下跌，港股4月開局(1日)隨即低開303點，之後受內地股市倒升帶動，跌幅逐步收窄，收市報22,039點，升42點。港股開局拗腰回升，走勢趨穩陣？不過港股在加息、俄烏局勢，以及中概股退市陰霾下，走勢係咪較波動？另外，包括多間內房在內的上市公司，未能趕在3月31日前公布去年業績而要停牌，事件又點影響大市氣氛？
美國釋放石油儲備日均100萬桶，由5月開始並為期半年，以壓制高通脹。油價應聲下挫，隔晚紐約期油一度插穿每桶100美元，國際油價短期已見頂？「三桶油」中，中石油(00857)去年盈利勁升逾三倍，但股價仍要跌逾1%，相反中海油(00883)則升近2%，油股邊隻值博？
航運股做好，當中中遠海控(01919)業績省鏡兼發盈喜，集團去年淨利潤大增8倍至892.96億元人民幣，末期息每股0.87元人民幣，股價逆市大升9%，股份仲追唔追得過？
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