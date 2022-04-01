【產經直播】港股4月繼續波動？

隔晚美股顯著下跌，港股4月開局(1日)隨即低開303點，之後受內地股市倒升帶動，跌幅逐步收窄，收市報22,039點，升42點。港股開局拗腰回升，走勢趨穩陣？不過港股在加息、俄烏局勢，以及中概股退市陰霾下，走勢係咪較波動？另外，包括多間內房在內的上市公司，未能趕在3月31日前公布去年業績而要停牌，事件又點影響大市氣氛？

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