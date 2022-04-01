金融戰降溫！傳中概股審計問題有進展　港股高水逾300

22,359+333 (+1.51%)高水319

外媒報道，中國政府準備最早在今年年中給予美國監管機構，對紐約上市的大部分中國公司審計底稿的全部訪問權限，為防止世界最大的兩個經濟體進一步脫鈎做出讓步。

消息傳出後，港股夜期高見22,359點，升333點，高水319點。在美上市中國股票在美國盤前交易中上漲，阿里巴巴漲5.8%，京東漲4%，拼多多漲7.9%，滴滴漲幅超過18%。

知情人士透露，中國證監會和其他監管機構正在起草框架方案，將允許在紐約上市的200多家中國公司中的大部分保住上市地位。不過，他們表示，政府準備接受部分握有敏感數據的國有企業和民營企業退市。

消息稱，框架方案預計將澄清哪些數據會觸發國家安全顧慮。其中一位人士表示，監管機構正在討論阿里巴巴等處理消費者信息的公司是否會自動歸於這一類。這位人士補充說，處理大量此類信息不一定會讓一家公司成為安全顧慮。

如果方案得以推進，可能會結束數十年來的爭端。

根據美國政府的一份報告，截至2021年5月，中國有200多家公司以美國預託證券(ADR)的形式在美國上市，總市值為2.1萬億美元，其中包括8家全國性國有企業。過去一年，納斯達克金龍中國指數下跌超過50%。

SEC上個月末公布了可能面臨摘牌公司的「臨時名單」。雖然市場對此早有心理準備，但這份名單還是引起了在美上市中概股的大跌。新近加入名單的公司包括百度、富途控股、Nocera Inc.、愛奇藝和凱信遠達醫藥(CASI Pharmaceuticals)。除非監管機構之間達成協議，否則預計所有這200多家公司最終都會進入名單。

一位知情人士說，框架草案還將涉及離岸上市審批流程，包括所謂可變利益實體(VIE)結構的監管規定。

中國去年12月公布了管理該國公司赴海外股票發行的全面性規定，這是滴滴在紐約引發爭議的上市後，北京在收緊企業海外上市監管方面邁出的最大步伐之一。這些規定給海外首次公開募股(IPO)的前景帶來了更多的不確定性。過去20年，海外IOP幾乎沒有受到任何控制，為美國投資銀行帶來了豐厚的利潤。