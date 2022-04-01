【通脹瀕失控】英國生活成本飆　更多家庭恐成「燃料貧困戶」

全球面對嚴重的高通脹問題，歐洲更陷入瀕臨失控邊緣。隨着俄烏開戰，使長期仰賴俄羅斯天然氣的歐洲能源價格狂飆，英國電費、燃煤、汽油全面上漲，英國的生活成本恐怕會持續增加。

外媒報道，英國人正面臨至少6年來最嚴重的物價壓力，預計明年英國平均能源費用將增加693英鎊（約7,127港元），將有數百萬戶英國家庭陷入燃料貧困。對此，英國政府承諾將提供民眾90億英鎊（約925.69億元）的減稅政策。

由於能源成本飆升、食品和飲料價格上漲以及創紀錄的汽油價格，英國2月份的年度通脹率達到了6.2%，為30年來的最高水平。英倫銀行預計今年春季通脹率將達到8%，並警告稱今年稍後通脹率可能接近10%。

除着能源價格上漲，在職英國人的薪水變相縮水。有機構預測，撇除通脹因素，普通家庭未來12個月收入將減少1,100英鎊(約1.13萬港元)。

早前有智庫預計，2022年英國人面臨國民保險稅率上漲、能源價格上漲和高通脹等多個因素的影響，普通家庭今年的生活成本可能增加至少1,200英鎊(約1.2萬港元)，相當於每月支出增加100英鎊(約1,029元)。