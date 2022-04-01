【俄烏戰雲】世界會走向何方？克魯格曼：恐回到1914年

俄烏戰事為全球經濟帶來根本性轉變，近來許多經濟學家警告，1970年代滯脹恐重臨。然而，2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼認為，更貼切的類比是1914年，且有充分理由擔心當年的情景可能重現。

他提到，英國經濟學家凱恩斯在1919年著作《和平的經濟後果》中，感嘆一個「人類經濟進步非凡時代」落幕。凱恩斯在書中提及，在第一次世界大戰(1914年至1918年)前夕，英國倫敦居民可輕易訂購「整個地球上生產的各式各樣產品，數量隨心所欲，並合理預期貨物早早送到門口」；然而榮景因軍國主義和帝國主義、種族和文化對立而告終。

因此，克魯格曼認為，今天的俄羅斯侵略烏克蘭看來格外熟悉。第一次世界大戰確實終結了一段全球經濟時期，舉例1913年，俄羅斯帝國還是小麥出口大國，但後來過了3個世代，幾個前蘇聯共和國才重拾這個角色。再者，要等到1990年，第二波全球化浪潮才真正興起，這回是因貨櫃化和電信通訊讓供應鏈得以遍及全球各地。

那麼，如今世界即將遭遇第二次「去全球化」嗎？克魯格曼認為或許如此。假如世界再度遭遇全球化局部倒退，會帶來甚麼影響？「富有、先進的經濟體」的財富可能只會稍減，例如在1913年後，儘管世界貿易下滑，英國經濟仍持續增長，克魯格曼擔心的是新興國家，尤其近幾十年經濟進步的國家，像深深倚賴成衣出口的柬埔寨，一旦斷了銷往全球市場之路，衝擊將十分劇烈。