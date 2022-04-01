【世界能源分裂】普京「氣」弄歐盟　中東產油不再畀面西方

踏入次季，俄烏戰事繼續令世界加速朝向兩大陣營及貨幣分裂前進。俄羅斯總統普京簽署命令，昨日起外國購買俄國天然氣須以貨幣盧布支付，否則合約將中止。然而，法德兩國仍拒絕支付盧布，形容為「敲詐勒索」，俄國試圖分裂西方陣營，並為可能斷氣做準備。全球不但鬥「氣」，連產油亦陷分裂，中東諸國表明不再參考由西方主導的國際能源機構(IEA)數據；「金本位」也有抬頭之勢。

普京說：「從4月起，他們(不友好國家)欲採購俄國天然氣，必須在俄國銀行開設盧布帳戶，若未執行支付將視作違約。既然沒有人免費賣任何東西給我們，我們也不會做慈善。」他又直言，西方國家以「金融系統」做武器，改用盧布支付天然氣是強化俄國金融與經濟主權重要的一步。然而其新聞秘書昨稱，俄國不會從4月1日起切斷輸歐的天然氣，而4月1日起輸出的天然氣款項將在4月下半月和5月支付，強調以盧布支付天然氣仍是可取，但又非一成不變。足見普京繼續借「氣」愚弄歐盟。

普京政府進一步稱，未來可能所有能源和大宗商品出口皆以盧布計價，包括化肥、糧食、食用油、石油、煤炭、金屬和木材等，矢志令西方集團感制裁之痛。俄國前總統梅德韋傑夫直言，西方制裁已反向自毀歐洲和北美經濟，推高燃料價格，放棄美元和歐元作為全球主要儲備貨幣不再是幻想，區域貨幣時代將到。

誠然，俄國已將盧布與黃金「掛鈎」，意味上世紀「金本位」制度再度冒起。事緣3月28日，俄央行恢復從銀行購買黃金，交易以固定價格每克5,000盧布進行，國際市場則在每克6,000盧布以上，即反映若要買俄國天然氣，就只能將黃金「打折」賣給俄國。這既能支撐盧布匯價，又能儲金加速去美元化。

普京打「能源牌」的自信來自歐盟通脹瀕失控，3月按年飆7.5%，遠超預期6.7%及2月的5.8%，再創歷史新高。有分析指，能源危機給歐洲消費者額外帶來能源帳單，相當於生產總值(GDP)1.8%，今年家庭支出料增約2,300億歐元(約1.98萬億港元)，較2月戰前預測高1,000億歐元，難怪德國經濟部長Robert Habeck警告，艱難時期已來臨，德國人恐變得更窮。為應對斷氣，德國不得不啟動應急方案。消息透露，該國正考慮將俄羅斯天然氣公司(Gazprom)和俄羅斯石油公司(Rosneft)的德國子公司國有化，由當地政府直接控制庫存，防止發生大規模停電。據報Rosneft子企於德國煉油廠業務佔比達25%；Gazprom子企主要經營天然氣儲存設施。

除鬥「氣」外，原油陣營也分裂。由西方集團主導的IEA召開緊急會議，商討新一輪戰略石油儲備釋出方案，事前美國宣布自5月起每日釋出100萬桶油儲，為期6個月，冀壓低油價。惟市場看淡成效，因由中東主導的石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)偏行己路，只同意5月每日「慢速」增產43.2萬桶，不但蔑視美國的增產要求，更表示將停止使用IEA的數據來估算石油產量，意味過去幾年的緊密合作告終。高盛則認為，布蘭特期油次季會見每桶125美元，明年則見115美元。布油回升1.4%，報每桶106.24美元。