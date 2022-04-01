全新盤蠢蠢欲動！錦上路站項目料下周初公布銷售部署

一手市場沉寂多時，有全新盤蠢蠢欲動。港鐵錦上路站項目第1A期將於下周初公布最新銷售部署。另外，發展商紛紛總結剛過去第一季的銷售數字。

●港鐵錦上路站項目第1A期下周一公布銷售部署

●信和系項目首季共售出88伙 套現逾16億元

信和置業旗下住宅項目今年首季共售出88伙，成交金額逾16億元。該集團首季主要成交來自西南九龍維港滙系列項目，沽出54伙，套現約8.2億元。其次為觀塘凱滙，售出21伙，涉及3.3億元。而何文田St. George's Mansions則以2.18億元沽出1伙。

●會地住宅項目首季售81伙 涉額近20億元

會德豐地產常務董事黃光耀表示，公司旗下住宅項目今年首季共售出81伙，涉及金額近20億元。同時，山頂種植道項目11 Plantation Road在首季租出兩座洋房，預計於今季內再將7號屋及8號屋推出市場招租。他續指，旗下啟德MONACO MARINE推盤準備工作已萬事俱備，正積極考慮推盤時機，會盡快落實推售時間表。

●西貢133 PORTOFINO推出兩座洋房招標發售

信和置業發展的西貢133 PORTOFINO，上載最新銷售安排，將於下周二招標發售兩座洋房。其中包括全盤面積最大的7號洋房，樓高3層，實用面積3491方呎，採五房間隔，室內設升降機，連629方呎花園及901方呎天台，地庫有兩個停車位。發展商早前曾斥資千萬元將該洋房打造成示範屋。

另一伙即將發售為8號洋房，實用面積2,929方呎，連676方呎花園及726方呎天台。招標期為4月5日至6月30日。

●西半山大學閣三房6,800萬元招標沽出

一手市場連錄大額成交，華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周五(1日)透過招標沽出1座3樓A室，實用面積1,584方呎，三套房間隔，設私人升降機大堂，連車位以6,800萬元成交，呎價約42,929元。

●屯門掃管笏OMA OMA頂層連天台戶2,076萬

●馬鞍山泓碧天池屋招標售4,471萬元

●白石角海日灣連沽2伙

大埔白石角海日灣最新連沽2伙。包括海日灣COURT A 第2座2樓C室，實用面積1,300方呎，採三房間隔，成交價為1,559.6萬元，呎價約11,997元。另海日灣II 第3座11樓B室，實用面積615方呎，以974.8萬元成交，呎價約15,850元。

●大埔白石角嘉熙三房售1,396萬元

●油塘蔚藍東岸兩房1,113.7萬元沽

五礦地產（00230）發展的油塘蔚藍東岸，以1,113.7萬元售出兩房單位。上述為3座21樓A室，實用面積508方呎，呎價約21,923元。

●西半山尚璟錄大額終止交易個案

崇傑地產發展旗下西半山尚璟，最新錄得1宗大額終止交易個案。該盤的16樓B室，實用面積2,206方呎，設有三套房同書房，連停車位，原本於去年12月以1.33億元售出，呎價約60,290元。不過，據項目成交紀錄冊顯示，交易已經終止，為新盤市場罕有較大額的終止交易個案。

●大圍站柏傲莊III累計179宗終止交易