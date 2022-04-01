業主忍痛止蝕沽貨　北角尚譽開放式單位5年貶值68.8萬

樓市前景未明，愈來愈多業主忍痛止蝕沽貨，北角尚譽開放式單位5年貶值68.8萬元，大埔昌運中心亦有業主持貨4年帳面僅賺12萬元，扣除使費微蝕離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原黃健忠表示，跑馬地毓秀大廈高層C室，實用面積約572方呎，兩房間隔，望城市景，以1,100萬元易手，呎價約19,231元，原業主於2006年7月以372萬元買入，持貨約16年，帳面獲利728萬元，單位升值約1.96倍。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角尚譽中層A室，實用面積約193方呎，開放式間隔，向西南享開揚樓景，今年2月以475萬元放盤，減價後獲買家以418萬元承接，呎價約21,658元。原業主於2017年5月以486.8萬一手購入單位，持貨5年帳面損失68.8萬元，期間貶值14%。

●中原楊文傑指，鰂魚涌康山花園3月錄得2宗買賣，均屬自由市場成交，平均實用呎價約15,568元，其中1座低層H室，實用面積約431方呎，兩房間隔，叫價700萬元，最終減61萬元，以639萬元售出，呎價約14,826元，單位屬遺產貨，成交價較市價平約10%，新買家屬於外區首置客。

●美聯陳子雄稱，小西灣藍灣半島3錄得約6宗買賣，其中5座高層D室，實用面積約616方呎，套三房間隔，外區用家以約1,100萬元入市，呎價約17,857元，原業主於2010年7月以約545萬元購入，轉手帳面獲利約555萬元，升值約1.02倍。

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九龍區

●中原葉文浩指，紅磡環海‧東岸3月全月錄得5宗買賣，平均實用呎價約21,147元，其中1C座中層D室，實用面積約230方呎，開放式單位，望內園景，最初開價520萬元，現降價22萬元，以498萬元沽出，呎價約21,652元，新買家為用家。

●香港置業吳仁傑稱，啟德嘉峯匯1A座中層E室，實用面積約762方呎，三房間隔，望海景及體育園區，以約2.9萬元放租約3個月後，吸引同區客洽詢，雙方議價後減價3,000元或減幅約10%，以2.6萬元租出，呎租約34.1元。

●香港置業文華表示，西南九龍匯璽2B座低層G室，實用面積約272方呎，開放式間隔，望樓景，以約1.32萬元放租約兩星期，吸引同區客洽詢，雙方經議價後減價約400元，以1.28萬元租出，呎租約47.1元。

●中原馮健平稱，荔枝角美孚新邨8期百老匯街118號低層C室，實用面積約670方呎，兩房改三房間隔，望街景，開價850萬元，放盤僅3天即售830萬元，呎價約12,388元，新買家為同區客，本月初開始睇樓，見近日成交加快，睇樓後即還價入市。

●美聯吳志輝表示，荔枝角美孚新邨3月全月錄約35宗買賣，平均呎價約12,746元，包括6期蘭秀道46號高層G室，實用面積約559方呎，原則兩房間隔，1個月前放盤840萬元，大幅減價140萬元，吸引用家承接，減幅近17%，呎價約12,522元。

●中原阮頌雯稱，荔枝角美孚新邨5期蘭秀道1號中層D室，實用面積約716方呎，三房間隔，享公園景，去年11月放盤叫價1,300萬元，累減277萬元，以1,023萬元易手，呎價約14,288元。原業主於1993年以293萬元買入單位，持貨29年帳面獲利730萬元。

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新界區

●中原黎景南表示，東涌東堤灣畔3座高層A室，實用面積約544方呎，兩房間隔，叫價880萬元，放盤5個月，最終以840萬元沽出，呎價約15,441元，呎價暫屬屋苑今年新高，屋苑3月錄得另一宗呎價12,157元成交，同屬兩房間隔，為今年新低。

●中原呂宗霖稱，荃灣麗城花園3月錄約17宗買賣，較1月及2月倍升，項目3期6座高層D室，實用面積約728方呎，套三房間隔，享海景，2月下旬以915萬元放盤，減價至885萬元，3月初疫情高峰同類型成交價曾低見800萬元，期間曾獲洽購，但出價未達心目中價格，寧願再等價高才賣，終售860萬元，呎價約11,813元。

●利嘉閣吳壽文指，荃灣綠楊新邨F座中層2室，實用面積約451方呎，兩房間隔，以710萬元沽出，呎價約15,743元，屋苑現時有約79個單位放售，叫價由658萬元起。

●中原劉智佳表示，荃灣愉景新城近期睇樓量疫情高峰升幅約3成，屋苑3月錄得15宗成交，較2月急升36%，成交量創1年新高，平均實用呎價約14,994元，則按月微跌0.2%。屋苑12座高層A室，實用面積約652方呎，三房連套房間隔，向西南享內園景，叫價1,000萬元，略減至994.8萬元沽出，呎價約15,258元。

●中原梁建業稱，荃灣荃錦中心2座高層A室，實用面積約375方呎，兩房間隔，享山景，原先叫價640萬元，經議價後，減至625萬元成交，呎價約16,667元，新買家為新婚上車客，屋苑3月共錄得3宗買賣，平均實用呎價約15,620元。

●中原梁璟華表示，青龍頭豪景花園33月錄得4宗買賣，屋苑16座高層D室，實用面積約947方呎，套三房樓王，享大單邊海景，叫價960萬元，議價後以930萬元沽出，呎價約9,820元，屬同類單位近期高價，新買家為外區換樓客。

●祥益胡志偉透露，屯門公屋良景邨良智樓低層26室，實用面積約355方呎，兩房間隔，單位正處於生約交吉期，獲區內首置客曾看單位相片及參觀同類型單位，加上原業主減價15萬元，於已補價自由市場以325萬元成交，呎價約9,155元。

●祥益古文彬稱，屯門豫豐花園10座中層C室，實用面積約396方呎，兩房間隔，零議價下獲外區首置客以520萬元購入自用，呎價約13,131元。

●美聯謝志遠指，屯門叠茵庭6座頂層單位，實用面積約376方呎，兩房間隔，連私人天台，吸引區內客洽商承接，因睇好北區發展前景，加上樓市氣氛好轉，故決定提速入市，雙方議價後終以588萬元成交，呎價約15,638元。

●美聯李進豪表示，屯門居屋兆康苑D座高層7室，實用面積約455平方呎，2房間隔，向東享開揚景。李進豪稱，上址裝修新淨雅致，加上座向佳，客人睇樓當日更有3組客同時睇樓爭盤，有見單位合符心水，火速決定承接。原業主開價約500萬元於自由市場放售，議價後以488萬元成交，折合實用呎價約10,725元。

●美聯梁磊昇稱，屯門居屋兆軒苑B座高層8室，實用面積約376方呎，兩房間隔，已補價自由市場開價408萬元，放盤僅一日，即獲於鄰近工作的上車客垂青，議價後減價10.5%至365萬元成交，低市價達8%，呎價約9,707元，建築呎價7,359元

●中原劉耀琛指，天水圍嘉湖山莊樂湖居8座中層G室，實用面積約548方呎，三房間隔，享河景，叫價638萬元，新買家兩度視察上址，遂還價洽購，獲減30萬元，隨即拍板以608萬元承接自用，呎價約11,095元。

●利嘉閣楊偉建表示，元朗世宙3座中高層A室，實用面積約643方呎，套三房間隔，望內園景，原先叫價1,050萬元，現減價72萬元或約6.9%，以978萬元沽出，呎價約15,210元，新買家為區內換樓客，屋苑現時有約20個單位放售，叫價由970萬元起。

●中原陳俊華稱，元朗蝶翠峰3月錄得5宗買賣，當中3宗屬於四房大單位，包括7座中層B室，實用面積約775方呎，套四房間隔，叫價838萬元，獲買家即睇即買，議價後以803.8萬元成交，呎價約10,372元，減幅約4.1%，新買家為外區新婚上車客。

●世紀21宇田徐雄新稱，大埔昌運中心1座富昌閣高層A室，實用面積約342方呎，兩房間隔，原開價590萬元，放盤2個半月減價38萬元，獲用家以552萬元承接，呎價約16,140元。原業主於2018年4月以540萬元購入單位，持貨4年帳面僅升值12萬元，扣除釐印費等成本，實際上需要微蝕離場。

●中原趙愛蓮稱，大埔嵐山3月共錄約7宗買賣，比2月錄4宗增加約75%，屋苑5座高層G單位，實用面積約943方呎，套三房間隔，叫價1,080萬元，最終以1,030萬元易手，呎價約10,923元，新買家為用家。

●世紀21奇豐吳元利表示，沙田第一城32座高層F室，實用面積約451方呎，三房間隔，放盤4個月減價63萬元，以715萬獲承接，呎價約15,854元。原業主於1997年1月購入上址，當時作價259萬元，持貨25年帳面獲利456萬元，單位升值1.7倍。另該盤35座中層B室，實用面積約707方呎，套三房間隔，累減158萬元或約13.7%，以992萬元易手，呎價約14,031元。

●中原黎宗文透露，大圍名城3月共錄約4宗買賣，包括1座北翼中層A室，實用面積約677方呎，套三房間隔，議價後以1,238萬元易手，呎價約18,287元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山海栢花園3月錄約4宗買賣，屋苑4座高層戶，實用面積約412方呎，兩房間隔，開價758萬元，議價後以739萬元易手，呎價約17,937元，因單位樓上及樓下層數均有事故單位，是之做價低市價約10%。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山翠擁華庭9座中層F室，實用面積約757方呎，三房連套房間隔，享海景，原開價1,030萬元，放盤1個月，減價45萬元至985萬元獲承接，呎價約13,012元。原業主於2006年3月購入單位，持貨16年帳面賺639萬元，單位升值1.8倍。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山新港城D座中層3室，實用面積約321方呎，兩房間隔享山景，放盤5個月，累減47萬元或約7.2%，以603萬元成交，呎價約18,785元。原業主於2007年5月購入上址，當時作價126.8萬元，持貨至今帳面獲利476.2萬元，升值3.7倍。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山3月共錄約112宗二手買賣，比2月全月錄65宗增加約72%，其中新港城錄12宗，該盤D座中層8室，實用面積約490方呎，三房間隔，開價約795萬元，議價後以778萬元易手，呎價約15,878元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山中心4座高層B室，實用面積約375方呎，兩房間隔享全海景，原叫價730萬元，減至709萬元售出，呎價約18,907元。原業主於2009年6月以200萬元買入上址，持貨近13年帳面獲利509萬元，升值2.5倍。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢慶徑石雙號村屋全幢，建築面積2,100方呎，套四房間隔，天台約700方呎，減價80萬元，以2,300萬元沽出，呎價約10,952元。原業主於2002年9月以365萬元購入上址，持貨逾19年帳面獲利1,935萬元，升值5.3倍。

●香港置業莊家豪稱，將軍澳居屋欣明苑E座低層6室，實用面積約401方呎，兩房間隔，望公園景，已補價自由市場以590萬元放盤兩個月後，獲同區客接洽，雙方議價後減價約45萬元，以545萬元獲承接，呎價約13,591元。

●利嘉閣徐浩煇表示，將軍澳居屋富寧花園6座低層D室，實用面積592方呎，三房間隔，望內園景，新近以已補價自由市場價619萬元易手，呎價約10,456元，屋苑現時約有15個單位放售，叫價由500萬元起。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳公屋寶林邨寶泰樓高層21室，實用面積約490方呎，近月於未補價第二市場放盤叫價365萬元，區內白居二買家以360萬元購入，呎價約7,347元。

●美聯黃少明指，將軍澳新都城2期10座中低層F室，實用面積約363方呎，,兩房間隔，放盤1星期即吸引用家承接，成交價700萬元，較原先放盤叫價708萬，輕微調減約1%，呎價約19,284元。

●利嘉閣溫錦華表示，將軍澳新都城2期3座中層H室，實用面積約538方呎，三房連套房間隔，新近以860萬元成交，呎價約15,985元。原業主於2011年9月以約435萬元購入單位，持貨約10年半帳面獲利425萬元，物業升值約98%。

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