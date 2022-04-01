美股道指升逾百點　GameStop飆近14%

美國3月非農就業職位新增43.1萬個，遜預期，惟同月失業率則繼續回落至3.6%，創兩年新低。美股3大指數周五早段向好，道指曾升103點，至34,781點；標指升14點，至4,545點；以科技股為主的納指漲60點，至14,281點。

港股恒指夜期報22,395點，升369點；高水355點。

首季美股3大指數累跌4至9%不等。摩根資產管理全球多元資產策略師Sylvia Sheng表示，近日聯儲局貨幣政策的重大轉變以及地緣政治局勢發展，導致資產市場需要重新調整，預計這種波動仍會持續一段時間。她表示，雖然衰退風險確實已經上升，惟全球衰退的可能不大，尤其美國在疫情後被壓抑的需求獲釋放，將繼續支持增長。

隨着資產價格適應新環境，增長放緩和通脹升溫仍會導致市場波動。摩根資管將全球股票的看法從「增持」下調至「中性」，並指通脹上升正令市場擔憂企業的利潤率表現。該行認為，歐洲企業更容易受到更高勞動成本的影響，而美國企業對於盈利空間的防守力似乎更高，故將美股上調至「增持」，歐股則調整至「溫和減持」；新興市場股票則維持「中性」。

此外，標普道瓊斯指數公司宣布，將對標指成分股中的板塊進行調整，目前被歸類為科技板塊的支付公司或被移入金融板塊，調整後的名單將在今年12月公布，並於2023年3月正式生效。分析估計，Visa、萬事達等支付公司將轉至金融板塊，或導致科技股在指數中的主導地位下降。

個股方面，屋頂太陽能系統公司SunPower表示，其正與太陽能電池板生產商First Solar進行談判，後者將供應結合薄膜太陽能技術，以及更廣泛應用的晶體矽電池板，預期新產品將在18至24個月內推出市面。SunPower股價升0.79%，First Solar曾升0.5%。

電子遊戲零售商GameStop(GME)表示將在年度股東大會提案，讓股東表決授權將普通股數量由3億股增至10億股，以便公司推動股票分拆計劃。受消息影響，GME股價於周四盤後曾升17%，並於周五早段曾升13.95%。