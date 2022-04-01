亞洲製造業一同墮落　大行憂中國次季經濟

亞洲製造業復甦走勢趨緩，大多區內經濟體也面對供應延遲及俄烏戰事推升成本等不利因素夾擊，南韓、越南等上月製造業PMI均見放緩，而反映中小企的財新中國3月行業採購經理指數(PMI)錄48.1，降至2020年2月首輪疫情防控後新低，顯示內地經濟恐進一步受壓。摩根士丹利繼上月高奏「魔笛」估首季內地經濟按季增速或「清零」，周五(1日)再出手調低今年內地經濟按年增長預測至4.6%。花旗亦警告，第二季內地經濟前景面臨風險。

為免疫情蔓延，上月內地明顯收緊防疫措施，製造業生產及供應皆受阻，拖累財新中國3月製造業PMI的產出和新訂單指數均創2020年2月後最差，比官方製造業PMI走勢更惡劣。受訪企業直指，疫情、運輸交貨難、市況因俄烏局勢而更加不穩，導致銷售受挫。

財新智庫高級經濟學家王喆稱，目前國內正面臨2020年初以來最嚴峻的疫情形勢，同時外部環境不確定因素增加，俄烏戰爭前景不明，大宗商品市場大幅波動，多種因素形成共振，加劇經濟下行壓力，滯脹風險凸顯。據企業反映，金屬及能源價格上揚尤其明顯。

燃料成本飆升，為不少仰賴能源進口的亞洲經濟體前景蒙上陰影。南韓3月製造業PMI由2月的53.8跌至51.2，新出口訂單更跌至收縮區間，創2020年7月以來最大降幅，主因企業受到石油、金屬和半導體等商品成本價格上漲的打擊。周五出爐的各地區PMI顯示，越南製造業PMI與南韓放緩速度最大，亦降2.6個百分點，錄51.7；台灣、泰國及馬來西亞製造業的擴張步伐也趨緩，馬來西亞更跌穿50盛衰分界線，只有49.6水平。

日本央行季度調查也顯示，大型企業製造業的景氣判斷指數由前季的17，跌至首季的14，為暌違7季以來首次轉差。

摩根士丹利決定調低全球今年經濟增長預測，由4.6%下調至4.3%，其中內地全年國內生產總值(GDP)按年增速預測下調0.5個百點，因內地第三針接種、尤其是長者接種率不高，料未來數月內地繼續嚴守疫情政策。花旗亦指，第二季GDP增速或最多拉低0.9個百分點，若疫情未能在4月受控，或上海未能如期結束封鎖，經濟影響恐擴大。