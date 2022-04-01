二手樓價續跌蝕讓頻生　沙田中心兩房4年貶一成

二手樓價繼續回落，周五(1日)再現至少4宗帳蝕個案，當中鐵路沿線上車盤沙田中心，有一個兩房單位減價後以515萬元沽出，原業主持貨近4年帳面損失約57萬元。

中原杜文俊稱，單位為該盤的唐寧大廈低層D室，實用面積約301方呎，2月開價約540萬元，3月劈至約530萬元，終再減約15萬元售出，呎價約17,110元。市區單幢半新盤也要損手。世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角尚譽中層A室開放式戶，減價約9%，剛售418萬元，約5年帳面貶值約14%。

豪宅單位都要貶值。中原梁廣成指，沙田玖瓏山月瓏閣1座中層D室套三房戶，實用面積約945方呎，減價52萬元，以1,148萬元易手，呎價約12,148元，原業主持貨約8年，帳面虧蝕127.5萬元。資料顯示，元朗柏巒單號洋房，以3,850萬元登記售出，較2017年底購入價，帳面再低逾500萬元。此外，藍籌屋苑亦錄低價成交。中原周德龍指，紅磡黃埔花園9期5座高層B室，減價160萬元，以1,190萬元售，呎價約13,554元，低市價約4%。

另外，反映主要屋苑價格走勢的中原城市領先指數，最新報177.34點，創56周新低，按周再跌約0.77%，已連挫兩周，首季則累跌約3.9%。分區方面，港島樓價指數首季挫約4.54%最多。