大發地產3個月銷售額26億人幣　優先票據交叉違約

另外，於4月1日，公司因未付款而收到2022年7月優先票據持有人發出的加速通知，因此根據2022年7月優先票據契約，2022年7月優先票據的本金、溢價(如有)、應計及未付利息即時到期及應付。

此外，由於2022年票據加速通知觸發交叉違約，於同日公司收到2023年4月優先票據持有人發出的加速通知，因此根據2023年4月優先票據契約，2023年4月優先票據的本金、溢價(如有)、應計及未付利息即時到期及應付。

鑑於2022年票據加速通知及2023年票據加速通知觸發了於2022年6月到期的12.5厘優先票據項下的交叉違約，相關債券持有人有權(或可能有權)要求根據2022年6月優先票據契約償還債務。目前公司尚未接獲持有2022年6月優先票據本金總額至少25%的持有人的任何通知。因此，2022年6月優先票據並非即時到期及應付。

2022年7月優先票據已於2022年3月4日上午9時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。公司已向聯交所申請自2022年4月4日上午9時正起，暫停2023年4月優先票據於聯交所買賣，直至另行通知為止。