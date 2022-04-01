英皇娛樂酒店不與澳娛續簽服務協議

除博彩業務之營運外，集團目前亦從事酒店業務，包括在香港的英皇駿景酒店、The

Unit服務式公寓及MORI MORI服務式公寓，以及在澳門的英皇娛樂酒店及澳門盛世酒店，其中上述首3間為集團於2021年5月新收購，以使業務線多元化及擴大收入基礎。於截至2021年9月30日止6個月，酒店業務佔總收入約33%及佔總分類虧損僅約20%。

此外，集團維持強勁和穩定的財務狀況，於2021年9月30日的銀行結餘和現金約9.4億港元。董事會將尋找合適的機會以妥善利用財務資源，旨在擴大其酒店業務。由於香港和澳門在大灣區的策略性地位，董事會對抗疫措施放寬及邊境重新開放後酒店業的長遠前景表示正面。