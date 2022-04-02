【產經評論】華經濟戰略轉型　助力人幣國際化

面對外部地緣政治衝擊、疫情反覆，以及內部產業整頓，中國經濟增長放緩，更引來不少外資多踩一腳看淡前景。其實，這兩年中國致力於經濟轉型，短期增長放緩是不可避免，也在預期之內，關鍵是中國有力承受此「痛」，而轉型的目的，在於去隱患，並構建出新的增長引擎。事實上，在紛紛攘攘的國際社會中，藉着提供更可靠的增長機遇，為全球經濟發展給力，正是人民幣國際化能否「超車」的關鍵。依照目前全球形勢推演，未來兩年好可能出現的局面，乃美國經濟陷衰退甚至滯脹危機，而中國經濟則走出整改與衰退的困局，引領全球走進東升西降的新台階。

這些年，中國經濟發展走到瓶頸，面對兩大問題。其一，房地產泡沫嚴重，加劇債務危機，威脅金融系統性穩定，造成制約經濟發展的種種問題。這問題極之棘手，若不及早治理，長遠足以令幾十年改革開放紅利一鋪清袋。其二，經濟增長模式轉變，製造業發展遇困，中低端的產業面對愈來愈大的外部競爭，龐大貿易額的背後，對中國經濟造成不成正比的風險與回報，更甚是換來美霸的攻擊。中美貿易戰開打，讓中國決心加快製造業升級改造，戰略性發展高附加值的新技術、新基建、新能源，冀能扭轉困局。網絡、教育、金融的整改，也是整體經濟大轉型的必經過程。

新冠疫情反彈以及俄烏事件，無疑是中國經濟大轉型的插曲，加大下行壓力，惟改變不了大方向。中國商品要繼續行銷海外，賺取外匯，就得因應時代變遷提升商品競爭力；中國要讓人民幣在國際舞台佔更大的話語權，就得搞好資本市場，做大內需，吸引外資，創造人民幣國際流通和需求的有利條件。

在國際外儲比重中，人民幣佔比持續上升，原因之一，乃這些年中國「穩經濟」的成績，與美國通脹失控的局面形成極大反差。觀乎美國5月起再釋放石油儲備遏油價，為期半年，大概拜登政府要在11月中期選舉前，繼續以中俄作為攻擊點，以換取內部認同，增選舉勝算。惟各式各樣的制裁，讓美元資產承擔着沉重的政治包袱，國家戰略油儲在耗減、美元國際地位在耗損，變相放大超寬鬆貨幣政策「回力鏢」的殺傷力。

俄烏衝突加大全球去美元力量，對人民幣而言是難得機遇。眼前這百年變局的分水嶺，好可能是中美經濟展現不同周期，分道揚鑣，接下來中國樓市在政策底出現下穩步回暖，將是一個重要信號，人民幣國際化走進快車道，值得期待！