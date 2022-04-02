東方日報B1：中美金融戰有彎轉　恒指待變

中美金融戰有緩和迹象，或對港股起正面影響。

市場對通脹憂慮升溫，隔晚美股3大指數受壓，科技股續積弱，拖累港股次季開局日低開逾300點，惟內地股市反彈，恒生指數亦逐步收復失地，收市更拗腰倒升42點，22,000點關口失而復得，及後有傳中美金融戰降溫，港股夜期曾高見22,447點，高水408點。不過，大摩再高奏「魔笛」，在內地監管和「清零」政策持續之下，調低恒指今年底目標。

恒指周五(4月1日)甫開市已插穿10天移動平均線，一度急瀉438點，低見21,558點後有承接，最終以全日高位22,039點收市，倒升0.19%。總結全周，恒指累彈634點；國企指數收報7,537點，升11點或0.15%；科技指數收報4,524點，跌33點或0.74%。「北水」休市下，港股總成交續縮至僅947億元，為1月31日半日市以來最少。

摩根士丹利表示，環球地緣政治，以及內地的監管政策、房地產重組和疫情管控措施，都令該行對內地市場看法差過其他新興市場，認為市場需看到中資股有更多風險溢價才願持股。該行將恒指年底基本目標預測下調近一成至22,600點，相當於以預測市盈率10倍估值，國指目標亦降逾15%至7,600點。

中金則指，港股估值的吸引力顯著出現，近期內地政策現「維穩」信號，料後市將進入「磨底整固」階段。

不過，周五收市後傳出消息指，中國證監會等監管機構計劃於年中之前予美國權限，讓當地審計監管機構檢視大部分中概股的審計底稿，目前正起草框架方案，並需徵求中央最高領導層同意，若然成事，意味中方可能讓步，來自中美金融戰的壓力有機會得到緩減。不過，據報該方案將釐清哪些數據會觸發國家安全顧慮，而部分握有敏感數據的國企和民企，或始終難逃從美國退市的命運。