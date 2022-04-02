IMF：美國經濟料可避免衰退　關注中國防疫封鎖影響

外媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)的新任首席經濟學家Pierre-Olivier Gournchas表示，現在談論美國經濟衰退的風險為時尚早，即使增速放緩，短期之內仍可能保持正增長。

Gourinchas於周四(3月31日)接受了1月份上任以來的首次採訪。他表示，俄羅斯入侵烏克蘭給全球經濟帶來了「巨大衝擊」，將給決策者在不破壞增長的情況下控制通脹帶來挑戰。

不過，他說美國並沒有處在衰退環境中，相信短期內亦不會陷入衰退，雖然可能是經濟增速的放緩，但仍然穩穩地處在正值領域。

另外，Gournchas表示，IMF仍在評估俄羅斯入侵烏克蘭後，需要多大幅度地下調增長預測；俄烏戰爭導致能源和食品價格飆升。Gournchas表示，俄烏戰爭將是IMF下調2022年經濟展望的主因，戰爭對歐洲鄰國的衝擊可能大於美國。

他指出，歐洲經濟體更為脆弱，它們更依賴俄羅斯的天然氣，對整需求的衝擊可能也更大。另外，Gournchas表示，IMF還在關注中國新的疫情封鎖可能造成的破壞。