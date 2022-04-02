李秀恒：中概股「回歸」　長遠利港股

經過半年多來的股價跳水，近日在中國境外上市的中概股似乎出現了反彈的現象。原因之一，當數國務院副總理所主持的國務院金融穩定發展委員會專題會議，會上他表示目前中美雙方監管機構就中概股保持了良好溝通，並已取得積極進展，正在致力形成具體的合作方案。

除此之外，更重要的原因：一是由於疫情以來，各國央行「大放水」的過程造成了股市升勢背離現實，而在股價正常回調之後受惠於企業經營的利好消息，正逐步回彈；二則是因為內地政府在去年對各行各業進行規範化監管及反壟斷調查，預測今年在大宗商品及原材料成本上漲、疫情反覆、加息大環境、地緣政治衝突的重重壓力之下，為抵抗經濟下行的壓力從而達到預期的5.5%經濟增長目標，內地亦相應對不同行業進行不同程度的鬆綁。

然而，對於境外上市的中資公司來講，儘管中美雙方似乎在赴美上市的企業審計監察方面良性溝通，中國作為當前對美國而言在經濟上最有挑戰性的競爭對手，海外上市的企業仍面臨着不少的制裁風險，不可孤注一擲。

一方面，《外國公司問責法》給予美國權力去管控在美國交易所掛牌上市的外國公司；另一方面，中國的《反外國制裁法》亦會對在境外上市的公司有額外的審查、監管機制。因此，所有希望在外國上市的中資公司就會在雙方的拉扯、博弈之下，陷入進退兩難的局面。

今年2月，中國證監會發布修訂草案，正式將瑞士、德國納入「滬倫通」，同時允許深圳證券交易所上市公司發行GDR(全球預託證券)，讓中國企業多了一條拓展海外資本的途徑。而3月中旬，杉杉股份、三一重工、國軒高科等3家中國企業，便選擇在瑞士證交所上市。

雖然中概股回流在短期內未必能對香港股市有「立竿見影」的利好，而且對整體股市結構，尤其是舊有經濟產業有一定衝擊，但就長遠而言，鑑於內地經濟向好及龐大的內需市場，創科產業發展前景良好，香港吸引回流的中概股會逐漸形成規模效應，將會帶動市場規模及科技股估值抬升，逐漸改善市場規模及換手率等，並進一步鞏固香港國際金融中心地位。

香港經貿商會會長 李秀恒