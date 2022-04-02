【星之谷】銀行戶口違規收「外快」　累按揭被收回

疫情下不少人在家工作，打工仔都會趁機「接Job」賺外快；亦有人索性搞生意，賣工藝品或在外國取貨散賣。

但要留意，原來這些小本經營生意資金進進出出，有機會惹起銀行懷疑。近期有幾名客人正職以外兼職做網絡生意賺外快，但竟然被銀行暫停戶口運作及追收按揭貸款(Call loan)，導致要緊急轉按。

理論上，若果銀行戶口出現大額資金往來，而且次數頻密，與戶口持有人的背景不相稱，或者出入賬來自不同人名戶口，便很容易惹起銀行反洗錢部門關注；而銀行為避免違反監管機構規定，會果斷暫停甚至關閉戶口，戶口持有人在該銀行的按揭貸款都會被收回。

【資金來源清晰卻被閂戶口】

但問題是上述幾名被銀行「Call Loan」的客人，大部分資金是以「轉數快」存入，資金來源清晰，非以現金存入，而且金額相對較細，難說得上是洗錢，為何仍然會被銀行關閉戶口呢？

原來，銀行在個人開設戶口時會定下一些嚴格條款，就是個人戶口不能進行商業交易。若果被銀行發現利用個人戶口做生意，而且次數頻密，銀行可能會以違反戶口用途為由關閉戶口。

當然，並不是每間銀行都有這項條款，但如果想選用某銀行個人戶口小本經營網絡生意，按揭又在同一間銀行的話，就要小心查閱當日開戶口時之條款；若果真的有這項條款，用戶口來做小本生意更要加倍小心。

【公司戶口「接Job」更安全】

其實最好還是開設公司戶口，那麼做生意而產生的現金流便顯得理所當然，不會有被銀行關閉戶口的潛在隱憂。而且開設公司戶口並不如想像中般困難，初創公司可以考慮一些中小型銀行，一般而言在批核戶口時更有彈性；大型銀行則視乎公司背景及年資。在開戶時，要向銀行表明戶口預計有那類型出入帳，譬如主要是直接收買家轉數快或銀行轉賬入數，即是從人名戶口收款，以及預期每月宗數等。

另外，開公司戶口亦不一定需要開設有限公司，無限公司一樣可以開設公司戶口。

最後，假如你真的如此不幸，因為以個人戶口做生意而被銀行關閉戶口的話，按揭其實未必一定「Call loan」收場，只是沒有銀行戶口，每月便要親身到銀行分行櫃枱入錢供物業按揭，長遠還是轉按較為合理。

作者子非魚為星之谷按揭首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭資訊。