1周10大驚奇︰神準衰退信號出現　全球經濟萎縮迫在眉睫

美國本周曾出現預示經濟衰退將會出現的「債息倒掛」，2年期國債孳息率一度高於10年期，為2019年9月以來首見。「債息倒掛」可理解為「借款期更長、所付利息卻更少」，此現象雖悖於常理，卻往往能準確預測美國的經濟衰退。從倒掛出現，到美國股市見頂平均需時10個月左右，並且通常在6至18個月就會出現經濟衰退，此前6次出現倒掛後都成功印證。

【1、債息倒掛預示經濟萎縮 專家憂陷入「全面衰退」】

美國國債孳息率的息差於短短數周內竟急陷入倒掛的境地，乃因近日多位聯儲局官員不斷放風要提速加息，市場憂慮這將導致經濟受挫。瑞穗銀行多元資產策略主管Peter Chatwell直言，目前情況正反映了債券市場對經濟前景的定價，聯儲局的政策將大幅抑制經濟增長。

Equiti Capital首席宏觀經濟學家Stuart Cole也表示，真正令人擔憂的是，使通脹回到目標所需的貨幣緊縮措施，可能會引發經濟衰退，最壞的情況更可能會引發所謂「全面衰退（full-blown recession）」，即在各項領域的經濟活動同時出現萎縮。

此外，10年期美債息走勢亦見凶兆。交銀國際研究部主管洪灝指出，10年期美債孳息率已突破其長期下行趨勢。自上世紀60年代以來，該指標經歷興衰起伏，見證了無數次全球危機和復甦的交替。孳息率在長期下降趨勢中見頂，預示美元流動性的大幅收緊，並與世界各地的危機遙相呼應。

最近一次10年期債息見頂在2018年末，其後美股亦出現大幅回調，而近日聯儲局加息預期不斷升溫，10年期債息也再次升至長期下行趨勢的頂部（見圖一），意味新一輪危機隨時降臨。

【2、交銀國際︰警惕中國資本外流】

正當美國出現經濟衰退先兆之際，中國也面臨着資本外的嚴峻考驗。交銀國際研究部主管洪灝日前發表研究報告指，數據顯示，受貨物貿易淨結匯大幅下降的影響，中國銀行代客結售匯順差已降至去年4月以來的最低水平。這是中國出口增速進一步放緩的前奏。

「我們認為，今年中國的出口增長速度很可能會放緩。中國央行和中國商業銀行積累的外匯儲備和外匯存款一直是中國市場流動性的一大重要來源，而且一直與中國市場同步變化，並行不悖。」

銀行代客結售彙的差額在銀行間外匯市場進行交易平盤。因此，它是中國外匯儲備的重要來源之一，並影響着市場流動性。

更令人擔憂的，是資本和金融帳戶的美元餘額。自2021年2月以來，資本帳戶下的證券投資項目首次錄得大規模資本外流，此次流出規模甚至超出2020年3月所見的規模。資本帳戶這般勢如破竹的外流態勢應已經引人矚目。這也表明外國投資者可能正大舉撤離。

資本和金融帳戶的變化一直與中國市場共同進退。這並不為奇。如此大規模的資本流出預示着資本外逃的風險如影隨形。雖然資本外流程度可與新冠疫情最嚴峻時期等量齊觀，但當前中國市場所面臨的挑戰性質卻截然不同。中國終將戰勝病毒，但很難斷言當前的資本外流幅度是否已經完全反映了信心的塌方，並已經到達了否極泰來的拐點。

【3、中國強調穩經濟政策「早出快出」 不利市場預期措施不出】

面對外圍局勢的不穩，內部金融體系的危機，加上內地近日疫情再起所帶來的壓力，國務院亦強調要保持經濟平穩運行，並表示要制定應對可能遇到更大不確定性作好準備。

國務院常務會議要求把穩增長放在更加突出的位置，統籌「穩增長、調結構、推改革」。該會議強調，穩定經濟的政策早出快出，不出不利於穩定市場預期的措施。會議還說，要制定應對可能遇到更大不確定性的預案。

國務院承認，國際形勢更趨複雜嚴峻，國內發展面臨新挑戰，經濟下行壓力進一步加大。但會議表示今年5.5%左右的增長目標要「咬定不放鬆」。

中國3月經濟進一步承壓，多個省市為抗擊疫情實施了封控；同時房地產市場下滑的加劇也繼續拖累增長。

國務院金融穩定發展委員會本月早些時候承諾放鬆政策、支持房地產，並通過貨幣政策刺激經濟。然而當局迄今為止幾乎沒有採取具體措施跟進。經濟學家將對金融機構存款準備金率再下調的預測推遲到了第二季。外媒調查顯示，市場還預計屆時一年期政策貸款利率也會降低。

國務院還表示，要統籌把握國債、地方債發行，保持合理國庫資金規模，防範債務風險，並鼓勵境外中長期資金購買國債。

【4、烏克蘭經濟損失6000億美元 復原要花15年】

雖然俄烏戰局有緩和迹象，惟戰爭所帶來的影響既深且遠。經濟學人智庫發布最新報告，由於百姓傷亡慘重、基礎設施遭毀損以及重建前景黯淡下，烏克蘭經濟今年將出現46.5%的衰退，幾乎腰斬，烏克蘭也估計經濟損失6,000億美元，恐需要15年才能恢復戰前水準。

經濟學人智庫稱，烏克蘭經濟將呈現腰斬狀態，今年經濟衰退幅度達46.5%，至少要到2037年才能回戰前水平。

相比之下，經濟學人智庫預期，俄羅斯今年國內生產總值將收縮約10%，需要3年時間才能恢復到戰前的規模。

【5、俄烏和談美股反彈 大摩話只是曇花一現...】

雖然近日東歐戰局消息刺激了股市反彈，惟摩根士丹利的美國和歐洲信用債策略主管Srikanth Sankaran稱，俄烏停火談判取得進展所帶來的樂觀情緒，刺激股市和信用債市場走高，但這只是暫時現象。

Sankaran接受外媒訪問時表示，市場焦點肯定會轉回到央行的鷹派立場。隨着市場開始計入聯儲會未來加息可能有的幅度，市場漲勢短期內可能消退。從風險市場的角度來看，他認為仍有一些難題需要解決。

報道指出，一個衡量美國企業信用風險的關鍵指標連續第2天下跌。

【6、阿南德預言關鍵日就快到！】

印度神童阿南德(Abhigya Anand)因為多次預言成真而蜚聲國際，尤其是早前預言3月16日將近來轉機，更令香港人見識其準繩度。皆因港股由2月中旬以後就一直跌跌不休，由24,700點直插落18,200點水平，但在3月16日單日轉向上演大奇迹日，以當日收市價計算，由低位反彈逾1,500點，恒指重上20,000關口。不過，說到底投資需要自己獨立分析，阿南德言論只供參考，不能盡信。

阿南德預言的4月的其中一個關鍵日正是下周一（4月4日），他在早前的影片中指出，全球可能爆發7大災難，能源危機、極端氣候、經濟動盪、電力短缺、新冠肺炎、飢荒及供應鏈混亂！同時指出，現時全球經濟處於停滯階段，各國央行量化寬鬆「印銀紙」，貨幣流入市場，導致金融市場形成巨大泡沫。

而4月份有2個時間點需要注意，因為「卡拉薩爾帕瑜伽(Kalasarpa Yoga)，又稱印度星盤」正影響世界，當中4月4日環球經濟問題會變得更加嚴重，人類受到影響的感覺會愈來愈強，原有的危機會再擴大，亦要留意通脹問題。

而另一個日子則是4月13日，在這個日子後，行星會出現「合相」，天空中的兩個天體距離很近，出現強大火星令世界面臨考驗。可能會再出現巨大災難，包括地震、暴雨等極端氣候等天災，各地局勢動盪，經濟及新冠疫情也會再度惡化。

投資方面，他料黃金及白銀的價值在未來會顯著上升，甚至創歷史新高，建議在4月13日後，訂立新的投資目標。

【7、達拉斯聯儲：美國樓市恐正醞釀泡沫 或重現2008年崩潰】

美國達拉斯聯邦儲備銀行)警告，美國樓價正出現「脫離基本面」的迹象，就像2008年崩盤前的房地產泡沫一樣。該行在網誌上表示，「我們的證據表明，自2000年代初的繁榮時期以來，美國房地產市場行為首次出現異常。」

達拉斯聯儲銀行研究人員援引其與International Housing Observatory全球學者所開發的用於衡量房地產市場「繁榮」的數據，並指出，該指標表明「到2021年第三季度末，美國房地產市場已經連續5個多季度顯現榮景。」自此以後，房價持續飆升。達拉斯聯儲研究人員的指數基於人均可支配收入、住宅租金和長期利率等經濟變量。

他們的主要發現是，自2020年初以來，樓價租金比率飆升，超出了單單「基本面」所能解釋的範疇，並進入了「繁榮」階段。

他們還發現，與疫情相關的財政和貨幣刺激措施導致的可支配收入飆升，以及由於人員流動限制而導致的家庭消費減少，可能已經降低該指標的有效性，這表明泡沫的出現可能比指標所顯示的更早。

研究人員認為，在辨別房地產市場泡沫時，單靠樓價收入比指標可能會產生過於保守的結果。他們表示，買家擔心錯過上漲走勢，以及投資者更為激進的投機行為，可能也對這波住宅市場繁榮起到了推波助瀾的作用。

不過，研究人員表示，樓價回調所帶來的經濟後果不會像美國在2007年至2009年經濟衰退時那麼大。

【8、美國西岸港口恐罷工 塞港勢雪上加霜】

外媒報道，環球供應鏈問題恐更難解決！目前最新的憂慮是會員超過2.2萬人的美國西岸港口碼頭工會可能罷工。洛杉磯港是美國對亞洲貨品運輸的主要門戶。

報道指出，國際海岸工會與倉儲工會現行的勞動契約將在6月底到期，若屆時勞資雙方皆未能就新合約達成協議，7月1日起，生計與港口密不可分的行業，諸如貨櫃車、物流公司和零售商等，就要陷入各種不確定之中。一旦演變成罷工，會讓等在外海的貨船延遲更久才能進港，貨品短缺問題將加劇，再推升物價。

【9、摩通︰美股下半年或創新高】

雖然市場一面倒地看淡金融市場及經濟前景，惟也有大行與主流意見相反。摩根大通表示，美股標指看起來勢將在2022年下半年創下「新高」，但在此之前，該指數可能會在第二季度走勢疲軟。

摩根大通指，標指已經由中期支持位(4,100至4,300點)反彈，3月份迄今攀升近5%，從而結束今年首季的動盪走勢。隨着俄烏衝突和聯儲局收緊政策帶來風險，很多資金在3月份追捧美國一些最大的上市公司，以尋求避險。

摩根大通表示，標指已突破4,500點的關鍵阻力位，並短暫站上4,600點。該指數已進入該行所認為未來數月窄幅波動區間的高端。

摩根大通策略師Jason Hunter、Alix Tepper Floman、Harsha Uppili和Marko Kolanovic等團隊在一份報告中表示，雖然標指比該行預期的要強一些，但仍然預計未來幾周或幾個月會有更多的區間波動，而反彈勢頭料會減速，並可能見頂回落。

摩根大通預計，標指將在今年下半年再挑戰新高，認為這樣的走勢將符合目前的跨市場狀況，以及1980年以來的周期中後期的動態。

【10、納米盤首季交投縮四成 港樓價4年恐跌18%】

外圍局勢變幻之際，香港亦不好受。「疫」市下納米盤無人吼，樓價回落即成大市犧牲品。今年首季納米單位成交量，按季急挫逾40%，不少做價顯著下跌，大埔嵐山一個不足200方呎成交單位，做價較近3年前高位低逾兩成四。另外，本月市場錄得的蝕讓成交中，亦佔近17%為納米戶，而部分蝕價放盤同類細戶，今年交投更出現「清零」情況。

市場對納米盤需求大減。利嘉閣數據顯示，截至本月22日為止，今年首季僅錄約157宗實用面積250方呎或以下私宅單位買賣登記，較去年第四季錄267宗回落，而3月份暫錄31宗同類單位登記，全月交投料創疫情後新低。而佔同期整體二手私宅登記比例僅約1.9%，亦是2019年疫情後最低。

差餉物業估價署公布臨時數據顯示，2月份私人住宅售價指數報382.1點，按月顯著跌約2.08%，為逾3年最大單月跌幅，連挫兩個月，創13個月最低，按年跌約0.73%，跟去年9月的歷史高位398.1點相比，更累挫約4.02%。惟券商齊響警本港住宅樓市跌浪未完，高盛更把樓價預測下調至今年起4年每年跌5%，即累瀉18.54%。