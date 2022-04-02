致富智庫：寵物經濟潛力大？3大概念美股各有賣點...

人人飼養寵物，且主人對「毛孩」的關愛如同對自己子女般，消費支出有增無減，推動了寵物經濟市場，各種寵物食品、用品、醫療、美容護理、保險等商機崛起。

【美國近70%家庭至少養1隻寵物】

以美國為例，寵物市場規模相當龐大，當地近70%家庭，即約8,460萬戶，至少養了1隻寵物。巨大的寵物經濟加上疫情催化出新投資機遇，如想投資美國寵物產業，市場不乏概念股可選擇。

●Chewy母企傳計劃上市

Chewy是美國最大寵物食品及用品電商平台。該公司於2019年在美上市，疫情帶動該企股價去年2月曾高見118.69美元，上市以來股價累漲約10%，市值196億美元。消息指，Chewy母企美國寵物用品供應商PetSmart擬上市，並正就通過私募股權巨頭KKR支持的特殊目的收購公司(SPAC)上市進行談判，如交易實現，估值或達140億美元。

●Petco獲花旗看好

擁有超過50年歷史的Petco是美國最大寵物食品零售商之一，服務範疇包括獸醫醫院及診所、寵物美容、領養及託管等。Petco去年1月在納斯達克交易所上市，迄今漲幅約9%。該公司擬在大型連鎖超市Lowe's內試行開設迷你商店，花旗看好該合作有助擴大Petco品牌知名度、建立互補客戶群，相信其可從其他實體寵物零售商中奪取到市場份額。

●IDEXX股價5年漲2倍

IDEXX Laboratories從事動物獸醫、畜禽、乳製品和水檢測市場產品和服務的開發、製造和銷售。該公司於納斯達克上市，過去5年股價累積升幅近2倍。公司2021年第4季歸屬於股東純利1.628億美元，2020年同期為1.748億美元，收入從2020年同期的7.209億美元，增至約8.01億美元。2021年全年純利則按年增長近30%，至7.44億美元。

●ProShares寵物照護ETF可分散風險

若想分散投資，不妨參考ProShares寵物照護交易所買賣基金(ETF)，買入這隻基金相當於投資寵物製藥、有機食品、寵物保險和獸醫診斷設備等。該基金過去1年累計下跌10%。

【中國貓狗市場規模達2490億人幣】

相對美國，隨着中國出生率下降，寵物行業快速發展，對中國社會的消費產生了巨大的推動作用。《2021年中國寵物行業白皮書》顯示，城鎮犬貓市場規模達到2,490億元人民幣，按年增20.6%，較2021年社會消費品零售總額高8個百分點。

當中，2021年犬市場規模1,430億元人民幣，按年增加21.2%，增速超過貓市場，推動了市場的整體增長；貓市場的規模也超過1,000億元人民幣，按年升19.9%。

數據顯示，貓的數量已超過狗隻，成為最多人飼養的寵物，比例達到59.5%。在中國城鎮家庭中，寵物貓的數量是5,806萬隻，狗的數量是5,429萬隻。從單隻寵物消費能力看，單隻犬的年消費是2,634元人民幣，按年增16.5%，單隻貓的年消費則是1,826元人民幣，基本持平。

值得關注是由2019至2021年，寵物食品消費的市場份額從61.4%降至51.5%，醫療市場份額從19%增至29.2%，說明了隨着主人對寵物的健康意識提升，未來相關醫療存在很大的增長空間。

【90%港人願年擲不足2000元】

至於香港方面，有調查指出，全港有逾24萬住戶飼養狗隻及貓隻，在受訪的超過1,000名飼養寵物貓或狗的人士中，95%稱沒有為寵物購買保險，主要因保費昂貴及財政考慮，以及缺乏產品認知及了解。儘管如此，有近90%受訪者稱願意每年負擔少於2,000港元為寵物投保。那麼市場上有甚麼選擇呢？

●年保障達7萬 宜貨比三家

現時市面上有提供寵物保險的公司有OneDegree、富衛、藍十字、Petble及MSIG。一般來說，保費會根據寵物的品種及年齡而定，保險公司接受寵物投保年齡最低由13周起至約十多歲，當毛孩過了指定年齡需要續保時，應再參考各家公司的條款及細節。

正常情況而言，寵物年紀較大投保需繳付的保費會較年幼的寵物高。寵物病史、身體狀況亦會列入承保考慮範圍。目前的寵物保險保障範圍普遍包括門診及手術保障、第三者法律責任保障及癌症保障等，年度保障額可高達7萬元。

至於大部分寵物保險都設有等候期，意味着購買之後要到等待期過了才能索償，一般等候期為1個月。

投保前也要留意寵物保險設定的賠償百分比，即代表公司於受保障項目索償中所承擔的比例。

●留意賠償比率 睇年齡

「共同保險」也是寵物保險常見的特徵，一般而言，共同保險的比率愈低，代表投保人與保險公司分攤的金額愈低，比率視乎寵物年齡遞增。另外，因應全球爆發新冠肺炎疫情，OneDegree及藍十字有為寵物提供新冠肺炎相關保障。大多數保險公司都有提供網上報價及投保，主人們為寵物購買保險之前，記緊貨比三家，了解哪一種產品最適合自家寵物。

寵物保險雖可減輕部分開支，但飼養寵物所費不菲，故此在迎接小動物作為家庭一分子前，應做好預算。一般小毛孩由出生到終老，壽命都長達10年以上，在飼養寵物前應該要檢視個人負擔能力，同時要考慮有否合適的環境、足夠的時間陪伴牠們，衡量能否為寵物提供適當的照料，才作出長遠的承諾。

撇除購買寵物費用，若是領養毛孩，第一步要帶牠接受獸醫檢查，最低消費以千元起錶，包括身體檢查、接種疫苗及植入晶片等，另外還需要定期體檢。其他基本支出還有寵物用品如糧食、配件、飼料碗、玩具等。若要額外寵物訓練和美容，則要預留多一筆使費。