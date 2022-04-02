中證監︰堅定支持企業根據自身意願選擇上市地

中國證監會發表《關於加強境內企業境外發行證券和上市相關保密和檔案管理工作的規定(徵求意見稿)》，該會表示本次修訂，將為境外上市涉及的相關保密和檔案管理工作提供更加清晰的指引，便利有關市場主體依法依規高效開展境外發行上市活動。

中證監續指，將指導企業妥善管理涉密和敏感信息，履行好維護國家信息安全的主體責任；也將有助於相關監管部門與境外監管機構安全高效開展包括聯合檢查在內的跨境監管合作活動，共同維護全球投資者權益。

另外，中證監堅定支持企業根據自身意願自主選擇上市地。《規定》的修訂旨在進一步加強境內企業境外發行上市相關保密和檔案管理工作，明確上市公司信息安全責任，維護國家信息安全，減少不必要的涉密敏感信息進入工作底稿，提高跨境監管合作的效率，體現了統籌開放與安全的理念，將促進中國境內企業境外發行證券和上市活動有序開展。

同時，依法依規做好涉密敏感信息的管理，落實信息安全主體責任，是企業合規經營的重要內容。從實踐情況看，企業向有關證券公司、證券服務機構提供包含涉密或敏感信息的文件、資料應屬極少數情況。

如因審計工作需要確有必要提供的，《規定》重申企業須按照相關法律法規履行必要的審批或備案程序，並要求企業保留履行程序和提供信息的相關記錄並向中介機構提供書面說明，不會給企業帶來過高的合規成本。