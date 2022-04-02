納斯達克巨鯨擱淺！軟銀清倉科技股對沖基金　勁蝕546億

有「納斯達克巨鯨」之稱的日本財團軟銀(SoftBank)，早前傳出大幅削減科技股投資組合後，該公司旗下主要押注科技股的內部對沖基金SB Northstar亦已幾乎清倉。外媒引述消息人士指，Northstar因為投資失利，估計損失達60億至70億美元(468億至546億港元)。

Northstar由前德意志銀行交易員Akshay Naheta加盟軟銀後掌舵，這位交易員仍是專精於投資複雜衍生金融產品的股壇老將，也是曾經主導軟銀入股「德國最大商業詐騙案」主角、最終破產收場的金融服務公司Wirecard的始作俑者。

外媒引述知情人士指，Naheta已於上周四(3月31日)從軟銀離職。分析認為，Northstar步入終結，意味着軟銀放緩了對科技股的投資步伐，也有助於緩解軟銀的資金壓力。

軟銀於2020年8月推出Northstar基金，初始資本為5.55億美元，其中三分之一資金來自軟銀創辦人孫正義。Northstar於2020年下旬起大手買入大量美國科技股的期權，恰逢當時股市大幅波動，故有外國媒體將當時金融市場異象歸因於軟銀及Northstar的大手交易活動，並以「納斯達克巨鯨」形容軟銀。

然而，由於踏入20221年後科技股升勢明顯放緩，部分二三線科技股更出現雪崩式下跌，加上中國監管政策令內地科企也同樣暴瀉，最終令軟銀遭受巨大損失。監管文件顯示，截至2021年底，Northstar的投資經理SB Management持有略高於10億美元市值的美國股票，遠低於一年前逾170億美元。除了美股外，其剩餘的大部分倉位為特殊目的收購公司(SPAC)，包括由軟銀願景基金、軟銀股東Elliott Management和願景基金投資者Mubadala發起的SPAC工具。

SPAC又稱為「空白支票公司」，本身沒有任何業務，在上市時只有現金，其目的是在上市後收購另一間非上市公司，屬於一種「借殼上市」的工具。

另邊廂，軟銀在上個月的2021年年度業績報告中披露，Northstar在短短兩年間損失了46億美元，主要是因為期權等衍生產品的投資損失。一位熟悉其交易活動的人士表示，在Northstar清算投資組合後，損失可能會攀升至60億美元，而另一位人士則將估計其損失近70億美元。

孫正義去年曾經透露，他在Northstar的投資使他個人損失了約15億美元，但由於其投資組合的進一步虧損，這一數字現在應有所增加。

一位熟悉Northstar投資組合的人士表示，該基金大部分在歐洲市場投資已經退出，其中包括瑞士製藥商Roche約50億美元的倉位，該投資一直錄得盈利。該人士補充指，Northstar剩下的投資倉位寥寥無幾，並且已經轉移到軟銀集團的投資組合中。