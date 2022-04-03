曜熊理財：美元貨幣基金穩定避險資產

俄烏可能出現和解，令市場回穩，不過，有關問題短期難以解決，一場持久的衝突看來已經可能出現。考慮到未來的道路充滿不確定性，美元貨幣基金應是今年穩定避險資產之一。

這場衝突將至少持續一年，歐洲的情況並不樂觀，歐洲央行將維持相對寬鬆的貨幣政策，衝突升級顯然是最糟糕的結果，而目前是持續戰爭或短暫和平均是未知數。

生活在一個地緣政治不確定性升高的環境中，風險溢價的上升有些可能是永久性的，因為過去一個月的時間裏發生不少震動市場的突發事件。無人能估計隨時在另一刻會否爆出大新聞。

美聯儲3月開始加息後，美國的通脹預期不僅沒有下降，反而進一步上行，當前美國10年期通脹預期已經接近3%。按照美聯儲當前指引的加息路線圖，年內或共有7次加息，市場預期年內共8次加息，美元貨幣基金年內收益會穩定增加。

廉價美元時代已經結束，美國通脹率仍接近40年高點，加息已經起動，這表明美元整體上的強勢格局得到了延續和擴大。如果美聯儲更加激進，美聯儲加息行動將會加快，在美國實際利率抬升的支撐下，美元繼續維持強勢，全球新興市場匯率和股票市場將出現波動。

曜熊理財策略董事馬煒喬