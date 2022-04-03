郭家耀：中移股息率7厘　穏健之選

個人市場收入方面，一方面透過加快4G客戶向5G轉移，引領個人資訊通信消費升級；另一方面，加強細分客戶群體，通過推廣多樣化專屬產品、應用、權益以及升級三大品牌差異化服務等方式，提升客戶價值，成功扭轉個人市場下滑趨勢，實現正增長，相關收入達到4,834億元，按年增長1.4%；移動客戶達到9.57億戶，淨增1,497萬戶，其中5G套餐客戶達到3.87億戶，淨增2.22億戶，保持行業領先。ARPU為48.8元，按年增長3%。家庭市場收入則達到1,005億元，按年增長20.8%。家庭寬頻客戶達到2.18億戶，淨增2,588萬戶，綜合ARPU達到39.8元，按年增長5.6%。

「5G+」計劃方面，集團大力推進與中國廣電5G網絡共建共用，去年5G相關投資共計1,140億元，累計開通超73萬個5G基站，基本實現城區、縣城、鄉鎮連續覆蓋，服務5G網絡客戶達到2.07億戶。配合國家政策支持發展智慧城市、數字鄉村，隨着5G基站建設持續推進，應用不斷創新，5G流量加速，數位流量經濟發展將有望超預期。預計到2025年，中國信息服務業收入規模，將超過20萬億元，年均複合增長率達到14.4%；算力網絡市場規模將超過1萬億元，年均複合增長率達到25%。

波動市況下，中移提供約7厘股息回報，並明言計劃3年內將派息比率提高到至少70%。集團今年以來的營運持續向好，2月移動業務及有線寬頻業務淨增客戶108.4萬戶，保持行業領先，智慧家庭拓展成效明顯，業績前景繼續樂觀。隨着數碼經濟的快速推進，成為集團業務增長點，將帶動中移估值提升，配合大額回購，目前估值仍吸引，不失為穏健之選。

安里資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)