陳政深：港股欠北水未見真章　呢隻股分段收集...

港股在4月份首個交易日出現單日轉向，恒指22,000點的齊頭關口力保不失，技術上，10天線的支持似頗為充足，指數觸及上述水平已見回彈。然而投資者亦須留意，港股通因內地假期暫停，港股全日成交不足1,000億港元，指數易於挾上，而港股升勢，亦集中於幾隻重磅股之上，再者，上周五(1日)之彈，尚未升穿上周四(3月31日)之高位22,262點，基本上未符單日轉向之定義。展望4月，港股或會延續3月下旬的反彈之勢，但暫以22,800點的50天線為首個目標。策略上，投資者暫宜以中線部署為基本，對短線操作，務須嚴控注碼。

集團之業績已計入塗料業務出現經營虧損達1.24億元之不利因素，公司指因國內房地產市場資金鏈問題，因此須為相關業務作出一次性的特別計提及減值，內房市場的不利因素，亦都令葉氏化工的股價受壓；反過來看，當內地房地產市場面對的問題明朗化，集團的股價亦可望受惠。

集團全年派息40仙，即使撇除10仙特別息，其股息率亦有逾7厘，在目前市況之下已有足夠防守力。走勢上，其股價自月中極端市況的低位3.4元回升，上方短線阻力為50天線所在的4.1元，投資者可待其整固期間分段收集，作中長線部署。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

(筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)