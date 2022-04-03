陳鳳珠：內地今年將大力保障能源供應

俄烏地緣政治局勢未有新進展，而美國證交會再將5家中資公司納入「外國公司問責法」的預定除牌名單內，預期投資氣氛或會轉弱。另外，內地的3月份官方製造業採購經理指數下降至49.5，製造業再度呈收縮狀態，估計受內地疫情反覆影響，不過預期若疫情受控，內地的製造業將會顯著復甦。由於本港企業業績期進入尾聲，資金或會開始部署入市，雖然港股未能擺脫上落市格局，但預料波動區間正逐步上移，短線上方阻力位或位於22400點水平。

國家能源局發布的《2022年能源工作指導意見》提出，將統籌國內外能源資源，適度超前布局能源基礎設備，加大儲備力度，以應對可能面臨的各種能源安全風險。其中提到要增強內地能源生產的保障能力，落實「十四五」規劃及油氣勘探開發實施方案，堅決完成2022年原油產量2億噸、天然氣產量2,140億立方米，全國能源生產總量要達到44.1億噸標準煤。另外明確保障電力供應充足，電力裝機要達到26億千瓦，發電量達到9.07萬億千瓦時，而新增頂峰發電能力在8,000萬千瓦以上，「西電東送」輸電能力達到2.9億千瓦。除此之外，煤炭消費比重要穩步下降，非化石能源佔能源消費總量比重提升至17.3%，風電、光伏發電量佔全社會用電量的比重達到12.2%。

相信今年內地的能源產量將提升，而國策將積極推動新能源發展，內地正考慮一次性發放新能源發電項目補貼欠帳，預期有助改善企業的現金流情況，亦可提高持續發展新能源的力度。預期今年內地光伏裝機需求強勁，並由屋頂分布式光伏建設所推動，另外，油價高企或增加全球可再生能源的需求，因此料光伏、風電等發展前景明朗。不過，目前多晶硅供應仍然偏緊，今年硅料價格或呈上升趨勢，但預期未來產能將會逐漸釋放，屆時多晶硅價格或會出現回落，惟全年平均價格仍會高企。除光伏外，今年內地將優化近海風電的布局，展開深遠海風電建設示範，推動海上風電基地建設，預期風電裝機亦有望提升。

安里資產管理投資組合經理陳鳳珠

(本文作者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)