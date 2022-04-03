陳樂怡：內地穩增長有望支撐港股

俄烏局勢再起疑慮，中概股退市風險名單再添一員。內地3月官方製造業及服務業PMI跌至收縮區間，遜於市場預期，反映疫情衝擊顯著，首季經濟數據料會走弱。地緣政治、美國加息、經濟衰退風險等因素持續困擾後市，難有太大突破，恒指受制22,500點。不過，國常會表示，要求用好政府債券，並擴大有效投資，另外人行亦提到貨幣政策發力。內地穩增長的政策有望為大市帶來支持，恒指支持位見於20天線(約21,160點)。

人行召開首季貨幣政策會議，在貨幣政策基調方面，央行將「加大跨週期調節力度與逆週期調節相結合」，調整為「強化跨週期調節和逆週期調節」，將「穩健的貨幣政策要靈活適度」調整為「加大穩健的貨幣政策實施力度」。人行還添加了「靈活適度」、「進一步疏通貨幣政策傳導機制」的表述，將「更加主動有為，加大對實體經濟的支援力度」調整為「主動應對，提振信心，為實體經濟提供更有力支援」。投資者宜觀望第二季降準降息的機會。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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