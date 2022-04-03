減少對俄能源依賴　英國擬30年內建最少6座核電廠

俄羅斯反擊歐美制裁，祭出天然氣出口以盧布結算，並揚言不從者將中斷其天然氣供應。為減少對俄國在能源方面的依賴，英國商務大臣Kwasi Kwarteng在接受英媒採訪時稱，當局正計劃於2050年前興建6至7座核電廠，以達致「能源自主」。

俄羅斯總統普廷為反制歐美制裁，祭出天然氣盧布武器反擊，還揚言不從者將「斷氣」。為了能源自主，英國商務大臣Kwasi Kwarteng接受英媒訪問稱，2050年前，計劃興建6-7座核電廠，希望達到能源自主。

俄羅斯反擊歐美制裁，祭出天然氣出口以盧布結算，並揚言不從者將中斷其天然氣供應。為減少對俄國在能源方面的依賴，英國商務大臣Kwasi Kwarteng在接受英媒採訪時稱，當局正計劃於2050年前興建6至7座核電廠，以達致「能源自主」。

報道指，當局以同意一份名為「Great British Nuclear(意譯：大英核子)」計劃，將減少簡化新建核電廠的文件條文，並計劃由私人企業來營運新電廠。Kwarteng指，該計劃由俄軍入侵烏克蘭後啟動，並指法國大部分電力均由核電產生，「其能源自主讓德、義等國羨慕不已」；強調興建核電廠雖需耗費大量金錢，但可令英國的能源具備一定程度的獨立性。